Медведев объяснил, почему Украину не стоит брать в НАТО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Украину страной с искусственно собранной территорией. По его словам, Украину не нужно брать в НАТО.
«Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное — никакая не Украина», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он назвал украинского главу Владимира Зеленского узурпатором, а Украину страной с искусственно собранной территорией. Зампред Совбеза посоветовал принять в НАТО Лемберг (Львов).
Ранее Медведев сообщил, что Польша может спровоцировать конфликт с Белоруссией и РФ. Он отметил, что Россия находится в таком положении, что у нее мало других вариантов, кроме прямого конфликта с НАТО, передает телеканал 360.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Украину страной с искусственно собранной территорией. По его словам, Украину не нужно брать в НАТО. «Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное — никакая не Украина», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он назвал украинского главу Владимира Зеленского узурпатором, а Украину страной с искусственно собранной территорией. Зампред Совбеза посоветовал принять в НАТО Лемберг (Львов). Ранее Медведев сообщил, что Польша может спровоцировать конфликт с Белоруссией и РФ. Он отметил, что Россия находится в таком положении, что у нее мало других вариантов, кроме прямого конфликта с НАТО, передает телеканал 360.