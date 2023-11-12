Медведев объяснил, почему Украину не стоит брать в НАТО

Медведев: из городов Украины в НАТО можно принять Лемберг

12 ноября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что Украина — страна с искусственно собранной территорией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Украину страной с искусственно собранной территорией. По его словам, Украину не нужно брать в НАТО. «Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное — никакая не Украина», — заявил Медведев в своем telegram-канале . Он назвал украинского главу Владимира Зеленского узурпатором, а Украину страной с искусственно собранной территорией. Зампред Совбеза посоветовал принять в НАТО Лемберг (Львов). Ранее Медведев сообщил, что Польша может спровоцировать конфликт с Белоруссией и РФ. Он отметил, что Россия находится в таком положении, что у нее мало других вариантов, кроме прямого конфликта с НАТО, передает телеканал 360.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Украину страной с искусственно собранной территорией. По его словам, Украину не нужно брать в НАТО. «Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное — никакая не Украина», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он назвал украинского главу Владимира Зеленского узурпатором, а Украину страной с искусственно собранной территорией. Зампред Совбеза посоветовал принять в НАТО Лемберг (Львов). Ранее Медведев сообщил, что Польша может спровоцировать конфликт с Белоруссией и РФ. Он отметил, что Россия находится в таком положении, что у нее мало других вариантов, кроме прямого конфликта с НАТО, передает телеканал 360.