Медведев объяснил, почему Украину не стоит брать в НАТО

Медведев: из городов Украины в НАТО можно принять Лемберг
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что Украина — страна с искусственно собранной территорией Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Украину страной с искусственно собранной территорией. По его словам, Украину не нужно брать в НАТО.

«Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное — никакая не Украина», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он назвал украинского главу Владимира Зеленского узурпатором, а Украину страной с искусственно собранной территорией. Зампред Совбеза посоветовал принять в НАТО Лемберг (Львов).

Ранее Медведев сообщил, что Польша может спровоцировать конфликт с Белоруссией и РФ. Он отметил, что Россия находится в таком положении, что у нее мало других вариантов, кроме прямого конфликта с НАТО, передает телеканал 360.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Украину страной с искусственно собранной территорией. По его словам, Украину не нужно брать в НАТО. «Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное — никакая не Украина», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он назвал украинского главу Владимира Зеленского узурпатором, а Украину страной с искусственно собранной территорией. Зампред Совбеза посоветовал принять в НАТО Лемберг (Львов). Ранее Медведев сообщил, что Польша может спровоцировать конфликт с Белоруссией и РФ. Он отметил, что Россия находится в таком положении, что у нее мало других вариантов, кроме прямого конфликта с НАТО, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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