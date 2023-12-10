Почему московский аукционный дом открыл филиал в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге москвичи готовятся проводить аукцион с редкими лотами

11 декабря 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Любителям рока придется по душе фотография первого состава группы «Чайф» во время записи импровизационного демо-альбома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аукционный дом «Литфонд» из Москвы решил открыть свой филиал в Екатеринбурге, потому что здесь раздолье для коллекционеров, а у аукционов есть потенциал для развития. Такое мнение выразил на пресс-конференции в «Эрмитаж-Урале» генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров. «Выставки и аукционы дают огромную отдачу и люди начинают обсуждать громкие продажи, обращают внимание на культурные достояния. Мы решили расширяться — первыми хотели зайти на Урал и Сибирь. Эти регионы чрезвычайно богаты своей историей и культурой. Урал — это и горнозаводская цивилизация, и свердловский рок, и уральский художественный андеграунд», — считает Бурмистров. По его словам, он познакомился с некоторыми уральскими коллекционерами и понял, что у «Литфонда» есть возможность развиваться на Урале. Например, с 12 декабря в Екатеринбурге стартует «Школа коллекционеров», где людей будут учить определять, кто является ведущими игроками международного и российского аукционного рынка и как будет развиваться коллекционирование в будущем. Директор Екатеринбургского музея изобразительного искусства Никита Корытин утверждает, что благодаря таким лекциям на Урале появятся новые коллекционеры. «Каждый год в наше собрание поступает коллекция, которая сформирована частным образом, отобрана, описана. Мы имеем прямую заинтересованность в том, чтобы все общество так или иначе сохраняло невосполнимое, материальное культурное наследие у себя», — пояснил Корытин. При этом на Урале дом рассчитывает бороться со стереотипом, что аукционы — это занятие только для элитарных кругов. «Мы представляем вещи от 1000 до 1 млн рублей. Иногда на торги у нас регистрируются по 10 коллекционеров, которые только пробуют себя. Рождение новых коллекционеров — это космическая история. Откуда они появляются? Мы так и не поняли за 15 лет», — заявил Бурмистров. При этом на аукционе 14 декабря можно будет встретить достаточно дорогие лоты. Например, камнерезная композиция «Белые медведи на льдине», выполненная из нефрита, горного хрусталя, алмазов огранки «роза» и платины по модели скульптора Артемия Обера в мастерской Карла Фаберже в 1909 году. Ее стартовая цена — 40 млн рублей. Также покупатели смогу приобрести кадр с первым составом группы «Чайф», скульптуру «Орфей II» Эрнста Неизвестного, подарок Иосифу Сталину и арт-объект в миниатюре, где расположен стул напротив окна, в котором видно снос телебашни в Екатеринбурге. Их цены варьируются от 10 тысяч до 8 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аукционный дом «Литфонд» из Москвы решил открыть свой филиал в Екатеринбурге, потому что здесь раздолье для коллекционеров, а у аукционов есть потенциал для развития. Такое мнение выразил на пресс-конференции в «Эрмитаж-Урале» генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров. «Выставки и аукционы дают огромную отдачу и люди начинают обсуждать громкие продажи, обращают внимание на культурные достояния. Мы решили расширяться — первыми хотели зайти на Урал и Сибирь. Эти регионы чрезвычайно богаты своей историей и культурой. Урал — это и горнозаводская цивилизация, и свердловский рок, и уральский художественный андеграунд», — считает Бурмистров. По его словам, он познакомился с некоторыми уральскими коллекционерами и понял, что у «Литфонда» есть возможность развиваться на Урале. Например, с 12 декабря в Екатеринбурге стартует «Школа коллекционеров», где людей будут учить определять, кто является ведущими игроками международного и российского аукционного рынка и как будет развиваться коллекционирование в будущем. Директор Екатеринбургского музея изобразительного искусства Никита Корытин утверждает, что благодаря таким лекциям на Урале появятся новые коллекционеры. «Каждый год в наше собрание поступает коллекция, которая сформирована частным образом, отобрана, описана. Мы имеем прямую заинтересованность в том, чтобы все общество так или иначе сохраняло невосполнимое, материальное культурное наследие у себя», — пояснил Корытин. При этом на Урале дом рассчитывает бороться со стереотипом, что аукционы — это занятие только для элитарных кругов. «Мы представляем вещи от 1000 до 1 млн рублей. Иногда на торги у нас регистрируются по 10 коллекционеров, которые только пробуют себя. Рождение новых коллекционеров — это космическая история. Откуда они появляются? Мы так и не поняли за 15 лет», — заявил Бурмистров. При этом на аукционе 14 декабря можно будет встретить достаточно дорогие лоты. Например, камнерезная композиция «Белые медведи на льдине», выполненная из нефрита, горного хрусталя, алмазов огранки «роза» и платины по модели скульптора Артемия Обера в мастерской Карла Фаберже в 1909 году. Ее стартовая цена — 40 млн рублей. Также покупатели смогу приобрести кадр с первым составом группы «Чайф», скульптуру «Орфей II» Эрнста Неизвестного, подарок Иосифу Сталину и арт-объект в миниатюре, где расположен стул напротив окна, в котором видно снос телебашни в Екатеринбурге. Их цены варьируются от 10 тысяч до 8 млн рублей.