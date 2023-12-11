В Екатеринбурге закрывают пункты Wildberries. Фото, скрин

11 декабря 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Пункты Wildberries не справляются с количеством заказов и закрываются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на ВИЗе закрылся уже третий пункт выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители и подтвердил сотрудник маркетплейса. «Сначала закрылись два пункта на Анри Барбюса, 6 и Татищева, 64, все заказы везли к нам на Татищева, 49. Теперь и его закрыли, отправляют на Токарей, 33, где опять придется стоять в огромных очередях из-за сильной загрузки», — поделился один из покупателей. По словам работника Wildberries, пункты закрываются якобы из-за низких оценок покупателей. При этом закрывшийся формально ПВЗ на Татищева, 49 пока что продолжает работать и отдавать заказы. Днем 11 декабря корреспондент URA.RU сходил туда и убедился, что людям чтобы забрать свою посылку приходится стоять в очереди час. Везет не всем: некоторые простояв там на улице в -30 градусов, сталкиваются с тем, что их посылку не могут найти. Также из-за огромного количества заказов не хватает места на складе, и посылки занимают все помещение. Из двух примерочных работает только одна, а вторая забита коробками. Очередь в пункт выдачи Wildberries начинается от входной двери Фото: URA.RU В очереди стоят больше 20 человек Фото: URA.RU Фото: URA.RU Из двух примерочных работает только одна, потому что вторая забита посылками Фото: URA.RU Все пространство пункта выдачи заказов заставлено посылками Фото: URA.RU Местных жителей оповестили о закрытии пункта Wildberries Скрин: читатель URA.RU

В Екатеринбурге на ВИЗе закрылся уже третий пункт выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители и подтвердил сотрудник маркетплейса. «Сначала закрылись два пункта на Анри Барбюса, 6 и Татищева, 64, все заказы везли к нам на Татищева, 49. Теперь и его закрыли, отправляют на Токарей, 33, где опять придется стоять в огромных очередях из-за сильной загрузки», — поделился один из покупателей. По словам работника Wildberries, пункты закрываются якобы из-за низких оценок покупателей. При этом закрывшийся формально ПВЗ на Татищева, 49 пока что продолжает работать и отдавать заказы. Днем 11 декабря корреспондент URA.RU сходил туда и убедился, что людям чтобы забрать свою посылку приходится стоять в очереди час. Везет не всем: некоторые простояв там на улице в -30 градусов, сталкиваются с тем, что их посылку не могут найти. Также из-за огромного количества заказов не хватает места на складе, и посылки занимают все помещение. Из двух примерочных работает только одна, а вторая забита коробками.