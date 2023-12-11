В Екатеринбурге закрывают пункты Wildberries. Фото, скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
Пункты Wildberries не справляются с количеством заказов и закрываются Фото:

В Екатеринбурге на ВИЗе закрылся уже третий пункт выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители и подтвердил сотрудник маркетплейса.

«Сначала закрылись два пункта на Анри Барбюса, 6 и Татищева, 64, все заказы везли к нам на Татищева, 49. Теперь и его закрыли, отправляют на Токарей, 33, где опять придется стоять в огромных очередях из-за сильной загрузки», — поделился один из покупателей. По словам работника Wildberries, пункты закрываются якобы из-за низких оценок покупателей.

При этом закрывшийся формально ПВЗ на Татищева, 49 пока что продолжает работать и отдавать заказы. Днем 11 декабря корреспондент URA.RU сходил туда и убедился, что людям чтобы забрать свою посылку приходится стоять в очереди час. Везет не всем: некоторые простояв там на улице в -30 градусов, сталкиваются с тем, что их посылку не могут найти. Также из-за огромного количества заказов не хватает места на складе, и посылки занимают все помещение. Из двух примерочных работает только одна, а вторая забита коробками.

Очередь в пункт выдачи Wildberries начинается от входной двери
Очередь в пункт выдачи Wildberries начинается от входной двери
Фото:
В очереди стоят больше 20 человек
В очереди стоят больше 20 человек
Фото:
Фото:
Из двух примерочных работает только одна, потому что вторая забита посылками
Из двух примерочных работает только одна, потому что вторая забита посылками
Фото:
Все пространство пункта выдачи заказов заставлено посылками
Все пространство пункта выдачи заказов заставлено посылками
Фото:
Местных жителей оповестили о закрытии пункта Wildberries
Местных жителей оповестили о закрытии пункта Wildberries

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на ВИЗе закрылся уже третий пункт выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители и подтвердил сотрудник маркетплейса. «Сначала закрылись два пункта на Анри Барбюса, 6 и Татищева, 64, все заказы везли к нам на Татищева, 49. Теперь и его закрыли, отправляют на Токарей, 33, где опять придется стоять в огромных очередях из-за сильной загрузки», — поделился один из покупателей. По словам работника Wildberries, пункты закрываются якобы из-за низких оценок покупателей. При этом закрывшийся формально ПВЗ на Татищева, 49 пока что продолжает работать и отдавать заказы. Днем 11 декабря корреспондент URA.RU сходил туда и убедился, что людям чтобы забрать свою посылку приходится стоять в очереди час. Везет не всем: некоторые простояв там на улице в -30 градусов, сталкиваются с тем, что их посылку не могут найти. Также из-за огромного количества заказов не хватает места на складе, и посылки занимают все помещение. Из двух примерочных работает только одна, а вторая забита коробками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...