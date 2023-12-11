11 декабря 2023

В пермском «Соликамскбумпроме» утвердили нового президента

Президентом «Соликамскбумпрома» стала Наталия Ступникова
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, документы, женские руки, бумаги к заседанию
Ступникова лишилась временного статуса исполняющей обязанности Фото:

На пермском предприятии «Соликамскбумпром» новым президентом назначена Наталия Ступникова. Ранее она работала как исполняющий обязанности президента компании. Новый статус управляющей указан на сайте предприятия.

«Президент АО „СОЛИКАМСКБУМПРОМ“ — Ступникова Наталия Сергеевна», — говорится на сайте. До новой должности Ступникова занимала пост вице-президента компании по экономике и финансам.

Исполняющей обязанности президента компании совет директоров назначил Ступникову еще в сентябре текущего года. Это произошло после смерти предыдущего главы «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова, который также был депутатом краевого заксобрания.

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На пермском предприятии «Соликамскбумпром» новым президентом назначена Наталия Ступникова. Ранее она работала как исполняющий обязанности президента компании. Новый статус управляющей указан на сайте предприятия. «Президент АО „СОЛИКАМСКБУМПРОМ“ — Ступникова Наталия Сергеевна», — говорится на сайте. До новой должности Ступникова занимала пост вице-президента компании по экономике и финансам. Исполняющей обязанности президента компании совет директоров назначил Ступникову еще в сентябре текущего года. Это произошло после смерти предыдущего главы «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова, который также был депутатом краевого заксобрания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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