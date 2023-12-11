Экономика В пермском «Соликамскбумпроме» утвердили нового президента Президентом «Соликамскбумпрома» стала Наталия Ступникова 12 декабря 2023 в 10:08 Размер текста - 17 + Ступникова лишилась временного статуса исполняющей обязанности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На пермском предприятии «Соликамскбумпром» новым президентом назначена Наталия Ступникова. Ранее она работала как исполняющий обязанности президента компании. Новый статус управляющей указан на сайте предприятия. «Президент АО „СОЛИКАМСКБУМПРОМ“ — Ступникова Наталия Сергеевна», — говорится на сайте. До новой должности Ступникова занимала пост вице-президента компании по экономике и финансам. Исполняющей обязанности президента компании совет директоров назначил Ступникову еще в сентябре текущего года. Это произошло после смерти предыдущего главы «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова, который также был депутатом краевого заксобрания. На пермском предприятии «Соликамскбумпром» новым президентом назначена Наталия Ступникова. Ранее она работала как исполняющий обязанности президента компании. Новый статус управляющей указан на сайте предприятия. «Президент АО „СОЛИКАМСКБУМПРОМ“ — Ступникова Наталия Сергеевна», — говорится на сайте. До новой должности Ступникова занимала пост вице-президента компании по экономике и финансам. Исполняющей обязанности президента компании совет директоров назначил Ступникову еще в сентябре текущего года. Это произошло после смерти предыдущего главы «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова, который также был депутатом краевого заксобрания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям