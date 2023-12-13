Таксисты «Яндекса» сорвали прибыль во время аномальных морозов в ХМАО

В ХМАО таксисты «Яндекса» во время аномальных морозов увеличили прибыль

14 декабря 2023 в 08:41 Размер текста - 17 +

Югорские таксисты увеличили прибыль во время сильных морозов Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе таксисты «Яндекса» заявили о повышении выручки во время сильных морозов. По словам водителей, из-за погоды их прибыль выросла в два раза. О ситуации URA.RU рассказали сами водители. «Утренние и вечерние заказы стали выгоднее в два раза. В морозы часто прилетают заказы на 350-400 рублей на повышенном спросе. Даже за эти деньги люди охотно едут — торопятся. А ждать не вариант, потому что машин в морозы меньше на линии, чем обычно. Так что цены быстро не падают. Некоторые водители вообще стали работать только по утрам и вечерам из-за этого. Мол, так выгоднее», — рассказывает один из водителей в Нижневартовске. Однако вместе с прибылью, по словам таксистов, в морозы выросли и расходы на обслуживание автомобилей. «Как минимум, приходится чаще заправляться. Я уже не говорю, о последствиях для машины, если не подготовить ее нормально. Денег и правда стало больше, но в итоге со всеми расходами в плюсе где-то процентов на 30%», — добавляет другой таксист. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались на резкий рост цен в такси в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, поездки подорожали более чем на 50%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе таксисты «Яндекса» заявили о повышении выручки во время сильных морозов. По словам водителей, из-за погоды их прибыль выросла в два раза. О ситуации URA.RU рассказали сами водители. «Утренние и вечерние заказы стали выгоднее в два раза. В морозы часто прилетают заказы на 350-400 рублей на повышенном спросе. Даже за эти деньги люди охотно едут — торопятся. А ждать не вариант, потому что машин в морозы меньше на линии, чем обычно. Так что цены быстро не падают. Некоторые водители вообще стали работать только по утрам и вечерам из-за этого. Мол, так выгоднее», — рассказывает один из водителей в Нижневартовске. Однако вместе с прибылью, по словам таксистов, в морозы выросли и расходы на обслуживание автомобилей. «Как минимум, приходится чаще заправляться. Я уже не говорю, о последствиях для машины, если не подготовить ее нормально. Денег и правда стало больше, но в итоге со всеми расходами в плюсе где-то процентов на 30%», — добавляет другой таксист. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались на резкий рост цен в такси в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, поездки подорожали более чем на 50%.