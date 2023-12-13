13 декабря 2023

Таксисты «Яндекса» сорвали прибыль во время аномальных морозов в ХМАО

В ХМАО таксисты «Яндекса» во время аномальных морозов увеличили прибыль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, зима, такси, яндекс
Югорские таксисты увеличили прибыль во время сильных морозов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе таксисты «Яндекса» заявили о повышении выручки во время сильных морозов. По словам водителей, из-за погоды их прибыль выросла в два раза. О ситуации URA.RU рассказали сами водители.

«Утренние и вечерние заказы стали выгоднее в два раза. В морозы часто прилетают заказы на 350-400 рублей на повышенном спросе. Даже за эти деньги люди охотно едут — торопятся. А ждать не вариант, потому что машин в морозы меньше на линии, чем обычно. Так что цены быстро не падают. Некоторые водители вообще стали работать только по утрам и вечерам из-за этого. Мол, так выгоднее», — рассказывает один из водителей в Нижневартовске.

Однако вместе с прибылью, по словам таксистов, в морозы выросли и расходы на обслуживание автомобилей. «Как минимум, приходится чаще заправляться. Я уже не говорю, о последствиях для машины, если не подготовить ее нормально. Денег и правда стало больше, но в итоге со всеми расходами в плюсе где-то процентов на 30%», — добавляет другой таксист.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались на резкий рост цен в такси в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, поездки подорожали более чем на 50%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе таксисты «Яндекса» заявили о повышении выручки во время сильных морозов. По словам водителей, из-за погоды их прибыль выросла в два раза. О ситуации URA.RU рассказали сами водители. «Утренние и вечерние заказы стали выгоднее в два раза. В морозы часто прилетают заказы на 350-400 рублей на повышенном спросе. Даже за эти деньги люди охотно едут — торопятся. А ждать не вариант, потому что машин в морозы меньше на линии, чем обычно. Так что цены быстро не падают. Некоторые водители вообще стали работать только по утрам и вечерам из-за этого. Мол, так выгоднее», — рассказывает один из водителей в Нижневартовске. Однако вместе с прибылью, по словам таксистов, в морозы выросли и расходы на обслуживание автомобилей. «Как минимум, приходится чаще заправляться. Я уже не говорю, о последствиях для машины, если не подготовить ее нормально. Денег и правда стало больше, но в итоге со всеми расходами в плюсе где-то процентов на 30%», — добавляет другой таксист. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались на резкий рост цен в такси в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, поездки подорожали более чем на 50%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...