14 декабря 2023

Отец пермской девочки с тяжелой формой СМА рассказал о прогрессе в лечении дочери

Маленькая пермячка Ева с тяжелой формой СМА научилась работать с компьютером
© Служба новостей «URA.RU»
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Ева. Пермь, ева
Ева Вихарева взаимодействует с компьютером с помощью специальной программы Фото:

Маленькая пермячка Ева Вихарева, страдающая тяжелой формой СМА (спинально-мышечная атрофия), учится взаимодействовать с компьютером. О прогрессе в лечении девочки рассказал отец Евы Александр Вихарев. Пермяк ведет страницу в соцсети «ВКонтакте», где пишет и снимает видео о жизни дочки. По словам Александра, неравнодушные жители помогли семье Вихаревых приобрести специальную приставку для компьютера. Она позволяет ребенку взаимодействовать с техникой с помощью взгляда.

«Тестируем, учимся работать ноутбуком с помощью управления зрением. Пока Ева много отвлекается, ну, а так, получается на „ура“. Если [на экране] появляется смайлик, значит Ева поймала зрением животное. Нужно смотреть с задержкой на картинку. Друзья, спасибо большое за поддержку. Без вас мы бы не приобрели такую приставку для ноутбука», — написал Александр в соцсети, разместив видео занятий с дочерью.

Александр Вихарев один воспитывает тяжелобольную дочь. С рождения Еве поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия 1 типа» (младенческая форма СМА) и мать отказалась от дочери. Ранее Вихарев сообщил, что мошенники в интернете начали сбор денег от его имени на лечение девочки. После этого к проверке данного факта подключились следователи.

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Маленькая пермячка Ева Вихарева, страдающая тяжелой формой СМА (спинально-мышечная атрофия), учится взаимодействовать с компьютером. О прогрессе в лечении девочки рассказал отец Евы Александр Вихарев. Пермяк ведет страницу в соцсети «ВКонтакте», где пишет и снимает видео о жизни дочки. По словам Александра, неравнодушные жители помогли семье Вихаревых приобрести специальную приставку для компьютера. Она позволяет ребенку взаимодействовать с техникой с помощью взгляда. «Тестируем, учимся работать ноутбуком с помощью управления зрением. Пока Ева много отвлекается, ну, а так, получается на „ура“. Если [на экране] появляется смайлик, значит Ева поймала зрением животное. Нужно смотреть с задержкой на картинку. Друзья, спасибо большое за поддержку. Без вас мы бы не приобрели такую приставку для ноутбука», — написал Александр в соцсети, разместив видео занятий с дочерью. Александр Вихарев один воспитывает тяжелобольную дочь. С рождения Еве поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия 1 типа» (младенческая форма СМА) и мать отказалась от дочери. Ранее Вихарев сообщил, что мошенники в интернете начали сбор денег от его имени на лечение девочки. После этого к проверке данного факта подключились следователи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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