Отец пермской девочки с тяжелой формой СМА рассказал о прогрессе в лечении дочери

Маленькая пермячка Ева с тяжелой формой СМА научилась работать с компьютером

15 декабря 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Ева Вихарева взаимодействует с компьютером с помощью специальной программы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Маленькая пермячка Ева Вихарева, страдающая тяжелой формой СМА (спинально-мышечная атрофия), учится взаимодействовать с компьютером. О прогрессе в лечении девочки рассказал отец Евы Александр Вихарев. Пермяк ведет страницу в соцсети «ВКонтакте», где пишет и снимает видео о жизни дочки. По словам Александра, неравнодушные жители помогли семье Вихаревых приобрести специальную приставку для компьютера. Она позволяет ребенку взаимодействовать с техникой с помощью взгляда. «Тестируем, учимся работать ноутбуком с помощью управления зрением. Пока Ева много отвлекается, ну, а так, получается на „ура“. Если [на экране] появляется смайлик, значит Ева поймала зрением животное. Нужно смотреть с задержкой на картинку. Друзья, спасибо большое за поддержку. Без вас мы бы не приобрели такую приставку для ноутбука», — написал Александр в соцсети, разместив видео занятий с дочерью. Александр Вихарев один воспитывает тяжелобольную дочь. С рождения Еве поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия 1 типа» (младенческая форма СМА) и мать отказалась от дочери. Ранее Вихарев сообщил, что мошенники в интернете начали сбор денег от его имени на лечение девочки. После этого к проверке данного факта подключились следователи.

Маленькая пермячка Ева Вихарева, страдающая тяжелой формой СМА (спинально-мышечная атрофия), учится взаимодействовать с компьютером. О прогрессе в лечении девочки рассказал отец Евы Александр Вихарев. Пермяк ведет страницу в соцсети «ВКонтакте», где пишет и снимает видео о жизни дочки. По словам Александра, неравнодушные жители помогли семье Вихаревых приобрести специальную приставку для компьютера. Она позволяет ребенку взаимодействовать с техникой с помощью взгляда. «Тестируем, учимся работать ноутбуком с помощью управления зрением. Пока Ева много отвлекается, ну, а так, получается на „ура“. Если [на экране] появляется смайлик, значит Ева поймала зрением животное. Нужно смотреть с задержкой на картинку. Друзья, спасибо большое за поддержку. Без вас мы бы не приобрели такую приставку для ноутбука», — написал Александр в соцсети, разместив видео занятий с дочерью. Александр Вихарев один воспитывает тяжелобольную дочь. С рождения Еве поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия 1 типа» (младенческая форма СМА) и мать отказалась от дочери. Ранее Вихарев сообщил, что мошенники в интернете начали сбор денег от его имени на лечение девочки. После этого к проверке данного факта подключились следователи.