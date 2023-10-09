Отец пермской девочки со СМА пришел к следователю после сбора денег мошенниками

09 октября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Пермяк написал заявление по факту сбора денег мошенниками в интернете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермяка Александр Вихарев, дочь которого страдает тяжелой формой спинально-мышечной атрофии (СМА), вызвали к следователю после того, как стало известно, что мошенники собирают от его имени деньги на лечение девочки. В беседе с корреспондентом URA.RU Александр отметил, что им написано заявление по факту сбора денег мошенниками, расследованием займутся правоохранительные органы. «В пятницу, 7 октября я приехал в следственный отдел, написал заявление. Пока идет проверка, сказали ждать. Как я понял из слов следователя, заявление будет передано в полицию», — пояснил Вихарев. По словам пермяка, о том, что мошенники собирают деньги на помощь его дочери Еве, он узнал в августе. «В августе заметил, что от моего имени мошенники собирают деньги в YouTube. Аккаунт был создан в июне. После этого мы (я и все те, кто помогает Еве — прим. URA.RU) начали коллективно писали жалобы в комментариях, но владельцы аккаунта их тут же чистили и блокировали нас. Сейчас злоумышленники прекратили сбор денег на лечение Евы, пояснил Александр, но продолжают просить помощь якобы на лечение других детей, «даже на тех детей, кого уже нет в живых». Пермяк предполагает, что это одни и те же люди, поскольку в их аккаунтах фигурирует один и тот же номер банковской карты. Ранее Вихарев предупредил своих подписчиков в Сети, что неизвестные от его имени организовали сбор средств на лечение Евы Вихаревой. После этого следственные органы организовали проверку указанной информации. URA.RU рассказывало, что Александр Вихарев в одиночку воспитывает свою тяжелобольную дочь. Мать девочки отказалась от ребенка, узнав о тяжелом недуге дочери. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяка Александр Вихарев, дочь которого страдает тяжелой формой спинально-мышечной атрофии (СМА), вызвали к следователю после того, как стало известно, что мошенники собирают от его имени деньги на лечение девочки. В беседе с корреспондентом URA.RU Александр отметил, что им написано заявление по факту сбора денег мошенниками, расследованием займутся правоохранительные органы. «В пятницу, 7 октября я приехал в следственный отдел, написал заявление. Пока идет проверка, сказали ждать. Как я понял из слов следователя, заявление будет передано в полицию», — пояснил Вихарев. По словам пермяка, о том, что мошенники собирают деньги на помощь его дочери Еве, он узнал в августе. «В августе заметил, что от моего имени мошенники собирают деньги в YouTube. Аккаунт был создан в июне. После этого мы (я и все те, кто помогает Еве — прим. URA.RU) начали коллективно писали жалобы в комментариях, но владельцы аккаунта их тут же чистили и блокировали нас. Сейчас злоумышленники прекратили сбор денег на лечение Евы, пояснил Александр, но продолжают просить помощь якобы на лечение других детей, «даже на тех детей, кого уже нет в живых». Пермяк предполагает, что это одни и те же люди, поскольку в их аккаунтах фигурирует один и тот же номер банковской карты. Ранее Вихарев предупредил своих подписчиков в Сети, что неизвестные от его имени организовали сбор средств на лечение Евы Вихаревой. После этого следственные органы организовали проверку указанной информации. URA.RU рассказывало, что Александр Вихарев в одиночку воспитывает свою тяжелобольную дочь. Мать девочки отказалась от ребенка, узнав о тяжелом недуге дочери.