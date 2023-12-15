Победителей конкурса поприветствовал спикер регионального заксобрания Олег Гербер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В законодательном собрании Челябинской области наградили лауреатов конкурса молодежных проектов «Челябинская область — это мы!». Об этом 15 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Представленные на конкурс в этом году инициативы наглядно демонстрируют большой, созидательный потенциал нашей молодежи. Участниками конкурса предложены интересные и творческие подходы к решению вопросов совершенствования технологий, создания комфортных условий для жизни, учебы и работы, благоустройства территорий, сохранения исторических и культурных традиций региона. Хочу поблагодарить всех вас за активную жизненную позицию и значительную роль в формировании гражданского общества», — обратился к победителям спикер заксобрания Олег Гербер.

В этом году на конкурс было направлено более 150 работ по номинациям: «Лучший социальный проект», «Лучшее законодательное предложение», «Лучший бизнес-проект», «Лучший научно-исследовательский проект» и другие. В каждой из которых жюри определило трех победителей. «Конкурс «Челябинская область — это мы!» уже пятнадцать лет проводится под эгидой южноуральского парламента по инициативе общественной молодежной палаты при заксобрании. За эти годы через конкурс прошло около 10 тысяч участников.

Награды вручали депутаты Сергей Буяков и Анатолий Еремин Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Победители конкурса на церемонии награждения Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области