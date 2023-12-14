Путин рассказал, какие у него сейчас отношения с Макроном

Путин подчеркнул, что Россия готова продолжать контакты с Макроном
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Россия готова продолжать отношения с Эммануэлем Макроном, если тот сам этого захочет, подчеркнул Владимир Путин Фото:
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Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Россия не уклоняется от общения с зарубежными лидерами стран. Между РФ и Францией были добрые отношения, которые сошли на нет. При этом Россия готова продолжать общение, в том числе и с французским главой Эммануэлем Макроном. Об этом рассказал Владимир Путин во время прямой линии.

«Были добрые рабочие отношения с Францией. Эммануэль Макрон приезжал в Россию. Всегда была насыщенная повестка. Мы готовы и дальше взаимодействовать. С какого-то момента французский президент прекратил отношения. Интерес есть — мы готовы. Интереса нет — мы обойдемся», — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии. Трансляцию мероприятия проводит URA.RU. Президент России подытожил, что не уклоняется от контактов с зарубежными коллегами.

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Россия не уклоняется от общения с зарубежными лидерами стран. Между РФ и Францией были добрые отношения, которые сошли на нет. При этом Россия готова продолжать общение, в том числе и с французским главой Эммануэлем Макроном. Об этом рассказал Владимир Путин во время прямой линии. «Были добрые рабочие отношения с Францией. Эммануэль Макрон приезжал в Россию. Всегда была насыщенная повестка. Мы готовы и дальше взаимодействовать. С какого-то момента французский президент прекратил отношения. Интерес есть — мы готовы. Интереса нет — мы обойдемся», — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии. Трансляцию мероприятия проводит URA.RU. Президент России подытожил, что не уклоняется от контактов с зарубежными коллегами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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