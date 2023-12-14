Путин рассказал, какие у него сейчас отношения с Макроном

Россия не уклоняется от общения с зарубежными лидерами стран. Между РФ и Францией были добрые отношения, которые сошли на нет. При этом Россия готова продолжать общение, в том числе и с французским главой Эммануэлем Макроном. Об этом рассказал Владимир Путин во время прямой линии.
«Были добрые рабочие отношения с Францией. Эммануэль Макрон приезжал в Россию. Всегда была насыщенная повестка. Мы готовы и дальше взаимодействовать. С какого-то момента французский президент прекратил отношения. Интерес есть — мы готовы. Интереса нет — мы обойдемся», — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии. Трансляцию мероприятия проводит URA.RU. Президент России подытожил, что не уклоняется от контактов с зарубежными коллегами.
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