Самолеты в Новый Уренгой посадили на запасных аэродромах в ХМАО

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Аэропорт Нового Уренгоя не принимает самолеты из-за метеоусловий Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за усиления ветра до 20 метров в секунду не могут сесть самолеты. В настоящее время шесть бортов перенаправлены на запасные аэродромы, в том числе в Нижневартовск и Сургут (ХМАО), сообщает пресс-служба аэропорта.

«Сильный ветер мешает совершить посадку воздушным судам на Ямале. Ввиду неблагоприятных метеоусловий на аэродроме Новый Уренгой ряд воздушных судов, выполнявших регулярные рейсы произвели посадку на запасные аэродромы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.

Два московских авиарейса из аэропорта Домодедово были направлены в Надым (YC-90) и Нижневартовск (S7-2571), а авиарейс из Шереметьево сел в Сургуте. Самолет из Омска приземлился в Салехарде, самолет из Уфы — в Нижневартовске, а авиарейс из Новосибирска — в Надыме.

По этой же причине и из-за неприбытия бортов задерживаются вылеты из Нового Уренгоя. Актуальные данные публикуются на онлайн-табло аэропорта.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за усиления ветра до 20 метров в секунду не могут сесть самолеты. В настоящее время шесть бортов перенаправлены на запасные аэродромы, в том числе в Нижневартовск и Сургут (ХМАО), сообщает пресс-служба аэропорта. «Сильный ветер мешает совершить посадку воздушным судам на Ямале. Ввиду неблагоприятных метеоусловий на аэродроме Новый Уренгой ряд воздушных судов, выполнявших регулярные рейсы произвели посадку на запасные аэродромы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. Два московских авиарейса из аэропорта Домодедово были направлены в Надым (YC-90) и Нижневартовск (S7-2571), а авиарейс из Шереметьево сел в Сургуте. Самолет из Омска приземлился в Салехарде, самолет из Уфы — в Нижневартовске, а авиарейс из Новосибирска — в Надыме. По этой же причине и из-за неприбытия бортов задерживаются вылеты из Нового Уренгоя. Актуальные данные публикуются на онлайн-табло аэропорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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