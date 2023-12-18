Самолеты в Новый Уренгой посадили на запасных аэродромах в ХМАО

18 декабря 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Аэропорт Нового Уренгоя не принимает самолеты из-за метеоусловий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за усиления ветра до 20 метров в секунду не могут сесть самолеты. В настоящее время шесть бортов перенаправлены на запасные аэродромы, в том числе в Нижневартовск и Сургут (ХМАО), сообщает пресс-служба аэропорта. «Сильный ветер мешает совершить посадку воздушным судам на Ямале. Ввиду неблагоприятных метеоусловий на аэродроме Новый Уренгой ряд воздушных судов, выполнявших регулярные рейсы произвели посадку на запасные аэродромы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. Два московских авиарейса из аэропорта Домодедово были направлены в Надым (YC-90) и Нижневартовск (S7-2571), а авиарейс из Шереметьево сел в Сургуте. Самолет из Омска приземлился в Салехарде, самолет из Уфы — в Нижневартовске, а авиарейс из Новосибирска — в Надыме. По этой же причине и из-за неприбытия бортов задерживаются вылеты из Нового Уренгоя. Актуальные данные публикуются на онлайн-табло аэропорта.

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за усиления ветра до 20 метров в секунду не могут сесть самолеты. В настоящее время шесть бортов перенаправлены на запасные аэродромы, в том числе в Нижневартовск и Сургут (ХМАО), сообщает пресс-служба аэропорта. «Сильный ветер мешает совершить посадку воздушным судам на Ямале. Ввиду неблагоприятных метеоусловий на аэродроме Новый Уренгой ряд воздушных судов, выполнявших регулярные рейсы произвели посадку на запасные аэродромы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. Два московских авиарейса из аэропорта Домодедово были направлены в Надым (YC-90) и Нижневартовск (S7-2571), а авиарейс из Шереметьево сел в Сургуте. Самолет из Омска приземлился в Салехарде, самолет из Уфы — в Нижневартовске, а авиарейс из Новосибирска — в Надыме. По этой же причине и из-за неприбытия бортов задерживаются вылеты из Нового Уренгоя. Актуальные данные публикуются на онлайн-табло аэропорта.