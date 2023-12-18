Самолеты в Новый Уренгой посадили на запасных аэродромах в ХМАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за усиления ветра до 20 метров в секунду не могут сесть самолеты. В настоящее время шесть бортов перенаправлены на запасные аэродромы, в том числе в Нижневартовск и Сургут (ХМАО), сообщает пресс-служба аэропорта.
«Сильный ветер мешает совершить посадку воздушным судам на Ямале. Ввиду неблагоприятных метеоусловий на аэродроме Новый Уренгой ряд воздушных судов, выполнявших регулярные рейсы произвели посадку на запасные аэродромы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.
Два московских авиарейса из аэропорта Домодедово были направлены в Надым (YC-90) и Нижневартовск (S7-2571), а авиарейс из Шереметьево сел в Сургуте. Самолет из Омска приземлился в Салехарде, самолет из Уфы — в Нижневартовске, а авиарейс из Новосибирска — в Надыме.
По этой же причине и из-за неприбытия бортов задерживаются вылеты из Нового Уренгоя. Актуальные данные публикуются на онлайн-табло аэропорта.
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