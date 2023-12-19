Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Екатеринбурге

В метро можно будет ездить до часу ночи 1 января
В новогодние праздники общественный транспорт Екатеринбурга будет работать по особому графику. Об этом на официальном сайте заявила мэрия города.
«С 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года муниципальный общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня. Чтобы горожане, встретившие Новый год у главной городской елки, смогли разъехаться по домам, работа метрополитена продлена до часу ночи 1 января», — говорится в сообщении.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.