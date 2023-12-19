Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Екатеринбурге

Как будет работать метров в новогоднюю ночь в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года
В метро можно будет ездить до часу ночи 1 января Фото:

В новогодние праздники общественный транспорт Екатеринбурга будет работать по особому графику. Об этом на официальном сайте заявила мэрия города.

«С 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года муниципальный общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня. Чтобы горожане, встретившие Новый год у главной городской елки, смогли разъехаться по домам, работа метрополитена продлена до часу ночи 1 января», — говорится в сообщении.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В новогодние праздники общественный транспорт Екатеринбурга будет работать по особому графику. Об этом на официальном сайте заявила мэрия города. «С 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года муниципальный общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня. Чтобы горожане, встретившие Новый год у главной городской елки, смогли разъехаться по домам, работа метрополитена продлена до часу ночи 1 января», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...