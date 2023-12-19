Челябинская ГИБДД выступила со спецобращением к водителям из-за снега и метели

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. Об этом URA.RU сообщили 19 декабря в пресс-службе ведомства.
«По данным Гидрометцентра на завтра 20 декабря ожидаются осадки в виде снега. Резкая перемена метеорологических условий создает дополнительные риски на дорогах и требует от участников дорожного движения повышенной бдительности», — заявили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой. Пешеходам особенно важно в темное время суток использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только по пешеходному переходу. При этом нужно убедиться, что все водители их заметили и пропускают.
Днем 20 декабря в регионе местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Районы региона накроют метели. Температура воздуха в этот день поднимется до одного градуса, а ночью столбики термометров опустятся до минус 8—14 градусов по Цельсию. В областном центре ожидают температуру в минус 2—4 градуса.
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