Челябинская ГИБДД выступила со спецобращением к водителям из-за снега и метели

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В Челябинской области ожидается ухудшение погоды Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. Об этом URA.RU сообщили 19 декабря в пресс-службе ведомства.

«По данным Гидрометцентра на завтра 20 декабря ожидаются осадки в виде снега. Резкая перемена метеорологических условий создает дополнительные риски на дорогах и требует от участников дорожного движения повышенной бдительности», — заявили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой. Пешеходам особенно важно в темное время суток использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только по пешеходному переходу. При этом нужно убедиться, что все водители их заметили и пропускают.

Днем 20 декабря в регионе местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Районы региона накроют метели. Температура воздуха в этот день поднимется до одного градуса, а ночью столбики термометров опустятся до минус 8—14 градусов по Цельсию. В областном центре ожидают температуру в минус 2—4 градуса.

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Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. Об этом URA.RU сообщили 19 декабря в пресс-службе ведомства. «По данным Гидрометцентра на завтра 20 декабря ожидаются осадки в виде снега. Резкая перемена метеорологических условий создает дополнительные риски на дорогах и требует от участников дорожного движения повышенной бдительности», — заявили в пресс-службе ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой. Пешеходам особенно важно в темное время суток использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только по пешеходному переходу. При этом нужно убедиться, что все водители их заметили и пропускают. Днем 20 декабря в регионе местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Районы региона накроют метели. Температура воздуха в этот день поднимется до одного градуса, а ночью столбики термометров опустятся до минус 8—14 градусов по Цельсию. В областном центре ожидают температуру в минус 2—4 градуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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