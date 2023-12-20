Челябинский Россельхознадзор потребовал устранить нарушения в цирке-шапито

20 декабря 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Ведомство выявило отсутствие наблюдения за здоровьем животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Цирк-шапито, остановившийся в Копейске, городе-спутнике Челябинска, потребовали устранить нарушения по содержанию животных. Бизнесмена привлекли к административной ответственности, сообщили URA.RU 20 декабря в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «18 декабря по требованию прокуратуры был совершен внеплановый визит. Выявлено отсутствие наблюдения за здоровьем животных, утвержденных кормов для рациона львов и договора на ветобслуживание. Кроме того, в зоне доступа животных расположены розетки», — сообщили в надзорном ведомстве. Предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений и составили административный протокол. Ответственность бизнесмен понесет по части 1 статьи 8.53 КоАП РФ (Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию). Нарушение температурного режима в цирке устранили. В первый визит инспекторы зафиксировали температуру в 10 градусов, во второй — 18, что уже равно норме. В управлении уточнили, что вольеры в цирке были допустимых размеров, а в вагоне включены обогреватель и тепловая пушка. Ведомство обнаружило нарушения в уходе за львами фото: пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

Цирк-шапито, остановившийся в Копейске, городе-спутнике Челябинска, потребовали устранить нарушения по содержанию животных. Бизнесмена привлекли к административной ответственности, сообщили URA.RU 20 декабря в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «18 декабря по требованию прокуратуры был совершен внеплановый визит. Выявлено отсутствие наблюдения за здоровьем животных, утвержденных кормов для рациона львов и договора на ветобслуживание. Кроме того, в зоне доступа животных расположены розетки», — сообщили в надзорном ведомстве. Предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений и составили административный протокол. Ответственность бизнесмен понесет по части 1 статьи 8.53 КоАП РФ (Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию). Нарушение температурного режима в цирке устранили. В первый визит инспекторы зафиксировали температуру в 10 градусов, во второй — 18, что уже равно норме. В управлении уточнили, что вольеры в цирке были допустимых размеров, а в вагоне включены обогреватель и тепловая пушка.