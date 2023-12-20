Челябинский Россельхознадзор потребовал устранить нарушения в цирке-шапито

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Приют диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна. Челябинск, лев, зоопарк, приют животных, симба, львенок
Ведомство выявило отсутствие наблюдения за здоровьем животных Фото:

Цирк-шапито, остановившийся в Копейске, городе-спутнике Челябинска, потребовали устранить нарушения по содержанию животных. Бизнесмена привлекли к административной ответственности, сообщили URA.RU 20 декабря в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«18 декабря по требованию прокуратуры был совершен внеплановый визит. Выявлено отсутствие наблюдения за здоровьем животных, утвержденных кормов для рациона львов и договора на ветобслуживание. Кроме того, в зоне доступа животных расположены розетки», — сообщили в надзорном ведомстве.

Предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений и составили административный протокол. Ответственность бизнесмен понесет по части 1 статьи 8.53 КоАП РФ (Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию). Нарушение температурного режима в цирке устранили. В первый визит инспекторы зафиксировали температуру в 10 градусов, во второй — 18, что уже равно норме. В управлении уточнили, что вольеры в цирке были допустимых размеров, а в вагоне включены обогреватель и тепловая пушка.

Ведомство обнаружило нарушения в уходе за львами
Ведомство обнаружило нарушения в уходе за львами

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Цирк-шапито, остановившийся в Копейске, городе-спутнике Челябинска, потребовали устранить нарушения по содержанию животных. Бизнесмена привлекли к административной ответственности, сообщили URA.RU 20 декабря в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «18 декабря по требованию прокуратуры был совершен внеплановый визит. Выявлено отсутствие наблюдения за здоровьем животных, утвержденных кормов для рациона львов и договора на ветобслуживание. Кроме того, в зоне доступа животных расположены розетки», — сообщили в надзорном ведомстве. Предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений и составили административный протокол. Ответственность бизнесмен понесет по части 1 статьи 8.53 КоАП РФ (Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию). Нарушение температурного режима в цирке устранили. В первый визит инспекторы зафиксировали температуру в 10 градусов, во второй — 18, что уже равно норме. В управлении уточнили, что вольеры в цирке были допустимых размеров, а в вагоне включены обогреватель и тепловая пушка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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