Макрон захотел увидеть Путина на праздновании 80-летия высадки в Нормандии

21 декабря 2023 в 01:42 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон допустил приглашение Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии Фото: Официальный сайт Президента РФ Президента России Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции в 2024 году в том случае, если ситуация на Украине поменяется. Об этом сообщил Франции Эммануэль Макрон. «Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с Владимиром Зеленским», — ответил Макрон. Его слова передает РИА Новости. Во время передачи на France 5 журналист сообщил, что президент США Джо Байден будет приглашен на церемонию, при этом он добавил, что Путин, принимавший участие в церемонии десять лет назад, по всей видимости приглашение не получит. Лидер Франции ранее заявил, что готов поговорить с президентом РФ. Возобновление диалога, по его мнению, позволит решить конфликт на Украине.

Президента России Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции в 2024 году в том случае, если ситуация на Украине поменяется. Об этом сообщил Франции Эммануэль Макрон. «Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с Владимиром Зеленским», — ответил Макрон. Его слова передает РИА Новости. Во время передачи на France 5 журналист сообщил, что президент США Джо Байден будет приглашен на церемонию, при этом он добавил, что Путин, принимавший участие в церемонии десять лет назад, по всей видимости приглашение не получит. Лидер Франции ранее заявил, что готов поговорить с президентом РФ. Возобновление диалога, по его мнению, позволит решить конфликт на Украине.