20 декабря 2023

Макрон захотел увидеть Путина на праздновании 80-летия высадки в Нормандии

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Саммит G20, макрон эммануэль, сток,  stock
Эммануэль Макрон допустил приглашение Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии Фото:

Президента России Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции в 2024 году в том случае, если ситуация на Украине поменяется. Об этом сообщил Франции Эммануэль Макрон.

«Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с Владимиром Зеленским», — ответил Макрон. Его слова передает РИА Новости. Во время передачи на France 5 журналист сообщил, что президент США Джо Байден будет приглашен на церемонию, при этом он добавил, что Путин, принимавший участие в церемонии десять лет назад, по всей видимости приглашение не получит.

Лидер Франции ранее заявил, что готов поговорить с президентом РФ. Возобновление диалога, по его мнению, позволит решить конфликт на Украине.

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Президента России Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции в 2024 году в том случае, если ситуация на Украине поменяется. Об этом сообщил Франции Эммануэль Макрон. «Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с Владимиром Зеленским», — ответил Макрон. Его слова передает РИА Новости. Во время передачи на France 5 журналист сообщил, что президент США Джо Байден будет приглашен на церемонию, при этом он добавил, что Путин, принимавший участие в церемонии десять лет назад, по всей видимости приглашение не получит. Лидер Франции ранее заявил, что готов поговорить с президентом РФ. Возобновление диалога, по его мнению, позволит решить конфликт на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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