Окружение Куйвашева подавило конфликт в закрытом военном поселке

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Форум Города России 2030: координационный совет Екатеринбургской городской агломерации. Екатеринбург , сыропятов игорь
Игорь Сыропятов во власти с 2004 года Фото:

Глава закрытого военного поселка Уральский Игорь Сыропятов сохранился в должности: местная дума на заседании 22 декабря переизбрала его на новый срок. Об этом URA.RU рассказал замруководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, курирующий муниципалитеты.

«За Сыропятова проголосовали все 11 депутатов», — поделился он. Дубичев входил в состав конкурсной комиссии (такие создаются во всех городах, где мэра избирает дума).

Игорю Сыропятову 59 лет. В 1989 году он окончил Харьковское военное училище, службу проходил до 2009 года — в воинской части №56653, которая располагается как раз в Уральском. Еще в 2004 году он стал депутатом, в 2008-м — спикером думы, а с 2012-го — главой администрации.

По данным агентства, переизбрание Сыропятова — креатуры областных властей, не было спокойным. «Против него интриговал бывший глава и некоторые депутаты. Резиденции [губернатора] пришлось включаться», — поделился один из депутатов Уральского. Дубичев эту информацию оставил без комментариев.

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Глава закрытого военного поселка Уральский Игорь Сыропятов сохранился в должности: местная дума на заседании 22 декабря переизбрала его на новый срок. Об этом URA.RU рассказал замруководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, курирующий муниципалитеты. «За Сыропятова проголосовали все 11 депутатов», — поделился он. Дубичев входил в состав конкурсной комиссии (такие создаются во всех городах, где мэра избирает дума). Игорю Сыропятову 59 лет. В 1989 году он окончил Харьковское военное училище, службу проходил до 2009 года — в воинской части №56653, которая располагается как раз в Уральском. Еще в 2004 году он стал депутатом, в 2008-м — спикером думы, а с 2012-го — главой администрации. По данным агентства, переизбрание Сыропятова — креатуры областных властей, не было спокойным. «Против него интриговал бывший глава и некоторые депутаты. Резиденции [губернатора] пришлось включаться», — поделился один из депутатов Уральского. Дубичев эту информацию оставил без комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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