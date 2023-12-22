Окружение Куйвашева подавило конфликт в закрытом военном поселке

Глава закрытого военного поселка Уральский Игорь Сыропятов сохранился в должности: местная дума на заседании 22 декабря переизбрала его на новый срок. Об этом URA.RU рассказал замруководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, курирующий муниципалитеты.
«За Сыропятова проголосовали все 11 депутатов», — поделился он. Дубичев входил в состав конкурсной комиссии (такие создаются во всех городах, где мэра избирает дума).
Игорю Сыропятову 59 лет. В 1989 году он окончил Харьковское военное училище, службу проходил до 2009 года — в воинской части №56653, которая располагается как раз в Уральском. Еще в 2004 году он стал депутатом, в 2008-м — спикером думы, а с 2012-го — главой администрации.
По данным агентства, переизбрание Сыропятова — креатуры областных властей, не было спокойным. «Против него интриговал бывший глава и некоторые депутаты. Резиденции [губернатора] пришлось включаться», — поделился один из депутатов Уральского. Дубичев эту информацию оставил без комментариев.
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