В мире Украина Крупнейший оператор связи Украины заявил о разрушении 40% инфраструктуры 23 декабря 2023 в 01:15 Размер текста - 17 + Инфраструктуру «Киевстар» атаковали хакеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате хакерских атак на крупнейшего оператора мобильной связи Украины «Киевстар» было разрушено порядка 40% инфраструктуры. Об этом заявил президента компании Александр Комаров. «У хакеров были определенные цели, одна из которых — разрушение инфраструктуры. Это удалось сделать на 40%. Был очень сильно разрушен слой сети», — отметил Александр Комаров в интервью с украинскому изданию «Новое время». В Службе безопасности Украины возбудили уголовное дело. По одной из версий, за атаками могли стоять российские спецслужбы. По словам Комарова, инфраструктуру оператора взломали через учетную запись сотрудника. На данный момент проблемы со связью и интернетом на Украине устранены, передает «Национальная служба новостей». В результате хакерских атак на крупнейшего оператора мобильной связи Украины «Киевстар» было разрушено порядка 40% инфраструктуры. Об этом заявил президента компании Александр Комаров. «У хакеров были определенные цели, одна из которых — разрушение инфраструктуры. Это удалось сделать на 40%. Был очень сильно разрушен слой сети», — отметил Александр Комаров в интервью с украинскому изданию «Новое время». В Службе безопасности Украины возбудили уголовное дело. По одной из версий, за атаками могли стоять российские спецслужбы. По словам Комарова, инфраструктуру оператора взломали через учетную запись сотрудника. На данный момент проблемы со связью и интернетом на Украине устранены, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям