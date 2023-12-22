22 декабря 2023

Крупнейший оператор связи Украины заявил о разрушении 40% инфраструктуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфраструктуру «Киевстар» атаковали хакеры Фото:

В результате хакерских атак на крупнейшего оператора мобильной связи Украины «Киевстар» было разрушено порядка 40% инфраструктуры. Об этом заявил президента компании Александр Комаров.

«У хакеров были определенные цели, одна из которых — разрушение инфраструктуры. Это удалось сделать на 40%. Был очень сильно разрушен слой сети», — отметил Александр Комаров в интервью с украинскому изданию «Новое время».

В Службе безопасности Украины возбудили уголовное дело. По одной из версий, за атаками могли стоять российские спецслужбы. По словам Комарова, инфраструктуру оператора взломали через учетную запись сотрудника. На данный момент проблемы со связью и интернетом на Украине устранены, передает «Национальная служба новостей».

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В результате хакерских атак на крупнейшего оператора мобильной связи Украины «Киевстар» было разрушено порядка 40% инфраструктуры. Об этом заявил президента компании Александр Комаров. «У хакеров были определенные цели, одна из которых — разрушение инфраструктуры. Это удалось сделать на 40%. Был очень сильно разрушен слой сети», — отметил Александр Комаров в интервью с украинскому изданию «Новое время». В Службе безопасности Украины возбудили уголовное дело. По одной из версий, за атаками могли стоять российские спецслужбы. По словам Комарова, инфраструктуру оператора взломали через учетную запись сотрудника. На данный момент проблемы со связью и интернетом на Украине устранены, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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