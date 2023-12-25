25 декабря 2023

В Челябинске Дед Мороз закапывал в снег запрещенные вещества

© Служба новостей «URA.RU»
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Дед Мороз. Челябинск, дед мороз, новый год
Мужчина в костюме героя сказок вызвал подозрения (фото из архива) Фото:

Жительница Челябинска пожаловалась, что мужчина в костюме Деда Мороза закапывал в снег «закладки». Для этих целей неизвестный использовал автомобиль, сообщила URA.RU читательница

«Вечером в своем дворе наблюдала картину, что Дедушка Мороз прячет „подарки“ в сугробе. Я просто в шоке от происходящего. И вот гад, специально переоделся в Деда Мороза, чтобы не вызывать подозрений», — сообщила URA.RU челябинка. В доказательство своих слов она предоставила видео.

По словам жительницы города, подозрительный Дед Мороз действовал в районе дома по улице Энгельса 99б. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области. Полиция взяла вопрос на контроль и проводит по данному факту проверку.

Обновлено в 08:40 по уральскому времени:

«Проверка и изучение видео показало, что оно не имеет отношение к Челябинску», — прокомментировали в пресс-службе областного главка.

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Жительница Челябинска пожаловалась, что мужчина в костюме Деда Мороза закапывал в снег «закладки». Для этих целей неизвестный использовал автомобиль, сообщила URA.RU читательница «Вечером в своем дворе наблюдала картину, что Дедушка Мороз прячет „подарки“ в сугробе. Я просто в шоке от происходящего. И вот гад, специально переоделся в Деда Мороза, чтобы не вызывать подозрений», — сообщила URA.RU челябинка. В доказательство своих слов она предоставила видео. По словам жительницы города, подозрительный Дед Мороз действовал в районе дома по улице Энгельса 99б. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области. Полиция взяла вопрос на контроль и проводит по данному факту проверку. Обновлено в 08:40 по уральскому времени: «Проверка и изучение видео показало, что оно не имеет отношение к Челябинску», — прокомментировали в пресс-службе областного главка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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