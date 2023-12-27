В Ярославль прибыл первый трамвай челябинского завода Роскосмоса. Фото

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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, общественный транспорт, водитель трамвая, электротранспорт, городской электротранспорт, новый трамвай
Трамвай вышел на улицы Ярославля Фото:

В Ярославль прибыл первый трамвайный вагон Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, Челябинская область), входящего в структуру Роскосмоса. Как уточнили в пресс-службе предприятия, 47 вагонов будет поставлено за 2023—2025 годы.

«Первый вагон производства УКВЗ, изготовленный в рамках договора с концессионером „Мовиста регионы Ярославль“, прибыл к месту работы. По условиям контракта, предприятие Роскосмоса изготовит для Ярославля 47 полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов в 2023—2025 годах», — уточнили в УКВЗ.

Новые трамваи для Ярославля являются односекционными с полностью низким уровнем пола. Оснащение транспорта предусматривает климат-контроль, медиапанели, валидаторы для безналичной оплаты, обеспечение USB-разъемами для зарядки девайсов.

О заключении контракта стало известно в ноябре. Сообщалось, что вагоны будут удобными для инвалидов. Трамваи снабжены откидными аппарелями. Устройства позволяют осуществлять посадку и высадку маломобильных пассажиров.

Первый вагон вышел на улицы Ярославля
Первый вагон вышел на улицы Ярославля
Фото:

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В Ярославль прибыл первый трамвайный вагон Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, Челябинская область), входящего в структуру Роскосмоса. Как уточнили в пресс-службе предприятия, 47 вагонов будет поставлено за 2023—2025 годы. «Первый вагон производства УКВЗ, изготовленный в рамках договора с концессионером „Мовиста регионы Ярославль“, прибыл к месту работы. По условиям контракта, предприятие Роскосмоса изготовит для Ярославля 47 полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов в 2023—2025 годах», — уточнили в УКВЗ. Новые трамваи для Ярославля являются односекционными с полностью низким уровнем пола. Оснащение транспорта предусматривает климат-контроль, медиапанели, валидаторы для безналичной оплаты, обеспечение USB-разъемами для зарядки девайсов. О заключении контракта стало известно в ноябре. Сообщалось, что вагоны будут удобными для инвалидов. Трамваи снабжены откидными аппарелями. Устройства позволяют осуществлять посадку и высадку маломобильных пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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