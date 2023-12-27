Трамвай вышел на улицы Ярославля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ярославль прибыл первый трамвайный вагон Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, Челябинская область), входящего в структуру Роскосмоса. Как уточнили в пресс-службе предприятия, 47 вагонов будет поставлено за 2023—2025 годы.

«Первый вагон производства УКВЗ, изготовленный в рамках договора с концессионером „Мовиста регионы Ярославль“, прибыл к месту работы. По условиям контракта, предприятие Роскосмоса изготовит для Ярославля 47 полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов в 2023—2025 годах», — уточнили в УКВЗ.

Новые трамваи для Ярославля являются односекционными с полностью низким уровнем пола. Оснащение транспорта предусматривает климат-контроль, медиапанели, валидаторы для безналичной оплаты, обеспечение USB-разъемами для зарядки девайсов.

О заключении контракта стало известно в ноябре. Сообщалось, что вагоны будут удобными для инвалидов. Трамваи снабжены откидными аппарелями. Устройства позволяют осуществлять посадку и высадку маломобильных пассажиров.