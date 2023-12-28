Екатеринбургские травмопункты в праздники будут работать в штатном режиме

Травмопункты в праздники работают в штатном режиме Фото: Илья Московец © URA.RU

В медучреждениях Екатеринбурга утвердили рабочие графики на новогодние каникулы. Травмопункты в праздники будут работать в штатном режиме. Больницы для стационарного лечения оказывают экстренную помощь (в том числе стоматологическую) по направлению дежурного врача или по круглосуточной скорой помощи. URA.RU публикует список больниц, которые разместили актуальные графики работы.

Городская клиническая больница №40

С 31 декабря по 8 января включительно консультативно-диагностическая поликлиника ГКБ 40 не работает. Приемы возобновятся с 9 января по предварительной записи. Все стационарные отделения в праздничные дни функционируют без изменений. Продолжают работать с 8 до 19 часов (перерыв с 15 до 17) ежедневно.

Свердловский областной онкологический диспансер

С 31 декабря по 2 января, с 6 января по 8 января — выходные дни.

3,4,5 января — поликлиника работает с 8.00 до 14.00 (приемы по предварительной записи).

Госпитализация пациентов в отделения стационара в период новогодних праздничных дней будет проводиться 3,4,5,6 января по обычному графику с 8-00 до 16-00.

С 9 января онкодиспансер работает в обычном режиме.

Медицинское объединение «Новая больница»

Районная поликлиника ГКБ № 33 (ОМС):

31 декабря с 08-00 до 16-00;

1-3 января с 09-00 до 15-00;

4-5 января с 07-30 до 20-00;

6-8 января с 09-00 до 15-00.

Детское отделение

30 декабря с 08-00 до 16-00;

31 декабря с 08-00 до 16-00;

1 января выходной день;

2 января с 08-00 до 16-00;

3-5 января с 07-30 до 20-00;

6 января с 08-00 до 18-00;

7 января выходной день;

8 января с 07-30 до 20-00.

ГАУЗ СО «Детская Городская Поликлиника № 13»

Отделение на ул. Буторина, 10 работает ежедневно с 8-00 до 20-00.

ГАУЗ ГБ № 36 «Травматологическая»

Отделение на ул. Ленина, 52Е работает круглосуточно.

Отделение на ул. Бажова, 124 «а» работает круглосуточно.

Приемное отделение на ул. Центральная, 2 работает круглосуточно.

Городская больница №2 им. Миславского

Отделение на ул. Челюскинцев, 3/5 работает круглосуточно.

Центральная городская больница №7

Отделение на ул. Вилонова, 33 работает круглосуточно.

Центральная городская клиническая больница № 23

Отделение на ул. Старых Большевиков, 9 работает круглосуточно.

Городская клиническая больница № 14

Отделение на пер. Суворовский, 5 работает круглосуточно.

Центральная городская больница № 20

Отделение на ул. Зои Космодемьянской, 42 работает круглосуточно.

Центральная городская клиническая больница № 24

Отделение на пер. Рижский, 16 работает круглосуточно.

Ребенку, получившему травму, лучше вызвать скорую помощь. Также детей с повреждениями принимают в Детской городской больнице № 9.

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