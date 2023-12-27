В «Водоканале» Екатеринбурга назвали провокацией новогодний бунт ассенизаторов

28 декабря 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Перевозчиков стоков не устроили новые условия работы с «Водоканалом» Фото: Анна Майорова © URA.RU В екатеринбургском «Водоканале» жестко отреагировали на бунт ассенизаторов, которых не устроили новые условия по вывозу стоков из частных домовладений на аэрационные станции. Представители предприятия заявили URA.RU, что договоры с перевозчиками перезаключаются каждый год и что принципиально новые договоры якобы не меняются, просто «Водоканал» стал более внимательно относиться к качеству отходов. Как ранее сообщало агентство, владельцы вакуумных машин обратились к мэру Алексею Орлову с жалобой на то, что «Водоканал» теперь предлагает им компенсировать вред, который стоки наносят центральной системе водоотведения. МУП будет брать пробы, и за превышение нормативов бизнесменам придется платить за слив по повышенному коэффициенту. Ассенизаторы пригрозили, что просто уйдут с рынка, а город в новогодние праздники утонет в фекалиях. В пресс-службе «Водоканала» корреспонденту пояснили, что дали перевозчикам время на перезаключение договоров, и пока допуск на приемные пункты осуществляется штатно. «Соответственно, никаких „блокировок“ в январские праздники [с нашей стороны] не предусмотрено», — заявили в «Водоканале», снимая с себя ответственность за возможный коллапс. «Водоотведение является одним из ключевых факторов благоустройства, является непрерывным процессом и оказывает существенное влияние на эпидемиологическую ситуацию муниципального образования. Таким образом, „Водоканал“ на постоянной основе осуществляет контроль за качеством поступающих сточных вод», — продолжил собеседник на предприятии. Он также отметил, что тарифы на приемку стоков у «Водоканала» самые низкие — 7,26 рубля за кубометр, то есть прием стандартной ассенизаторской машины емкостью 10 м³ стоит в районе 70 рублей. При этом на рынке цены якобы доходят до семи-восьми тысяч рублей за домовладение. «В этой связи закономерен вопрос — не является ли такое ценообразование нарушением антимонопольного законодательства именуемым картельным сговором?» — намекнули в «Водоканале». «Данные условия в договорах не являются новыми и давно предусмотрены профильным законодательством. В этой связи неясно, о каком „компромиссе“ заявлено рассматриваемыми организациями, когда данное условие императивно предусмотрено законодательством», — резюмировали на предприятии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В екатеринбургском «Водоканале» жестко отреагировали на бунт ассенизаторов, которых не устроили новые условия по вывозу стоков из частных домовладений на аэрационные станции. Представители предприятия заявили URA.RU, что договоры с перевозчиками перезаключаются каждый год и что принципиально новые договоры якобы не меняются, просто «Водоканал» стал более внимательно относиться к качеству отходов. Как ранее сообщало агентство, владельцы вакуумных машин обратились к мэру Алексею Орлову с жалобой на то, что «Водоканал» теперь предлагает им компенсировать вред, который стоки наносят центральной системе водоотведения. МУП будет брать пробы, и за превышение нормативов бизнесменам придется платить за слив по повышенному коэффициенту. Ассенизаторы пригрозили, что просто уйдут с рынка, а город в новогодние праздники утонет в фекалиях. В пресс-службе «Водоканала» корреспонденту пояснили, что дали перевозчикам время на перезаключение договоров, и пока допуск на приемные пункты осуществляется штатно. «Соответственно, никаких „блокировок“ в январские праздники [с нашей стороны] не предусмотрено», — заявили в «Водоканале», снимая с себя ответственность за возможный коллапс. «Водоотведение является одним из ключевых факторов благоустройства, является непрерывным процессом и оказывает существенное влияние на эпидемиологическую ситуацию муниципального образования. Таким образом, „Водоканал“ на постоянной основе осуществляет контроль за качеством поступающих сточных вод», — продолжил собеседник на предприятии. Он также отметил, что тарифы на приемку стоков у «Водоканала» самые низкие — 7,26 рубля за кубометр, то есть прием стандартной ассенизаторской машины емкостью 10 м³ стоит в районе 70 рублей. При этом на рынке цены якобы доходят до семи-восьми тысяч рублей за домовладение. «В этой связи закономерен вопрос — не является ли такое ценообразование нарушением антимонопольного законодательства именуемым картельным сговором?» — намекнули в «Водоканале». «Данные условия в договорах не являются новыми и давно предусмотрены профильным законодательством. В этой связи неясно, о каком „компромиссе“ заявлено рассматриваемыми организациями, когда данное условие императивно предусмотрено законодательством», — резюмировали на предприятии.