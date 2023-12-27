В Пермском крае мэру, которому прочат отставку, перед Новым годом повысили зарплату

Главе Александровска перед Новым годом повысили зарплату

28 декабря 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Решение повысить главе Александровского округа Ольге Лавровой оклад приняли депутаты муниципальной думы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Александровского муниципального округа Ольга Лаврова с 2024 года будет получать больше денег. Должностной оклад чиновницы вырастет дважды за год и составит почти 44 тысячи рублей. Решение повысить мэру оклад приняли муниципальные депутаты на заседании думы 21 декабря, следует из документа, размещенного на сайте представительного органа. Новость по теме Пермский чиновник получит премию после скандального ток-шоу «Пункт 3.1. с 1.01.2024 г. изложить в следующей редакции: «3.1. Должностной оклад главы округа устанавливается в размере 41927 (Сорок одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей.», — сказано в решении, принятом гордумой Александровского округа. При этом с 10 октября 2024 года оклад Лавровой повысится до 43982 рублей. В положении об оплате труда главы Александровска сказано, что с сентября 2022 года оклад главы муниципалитета составлял 38713 рублей. Также мэру положены ежемесячные и дополнительные выплаты: надбавка к должностному окладу за выслугу лет; надбавка за работу со сведениями, составляющими гостайну; ежемесячное денежное поощрение и прочие. Лаврова входит в список мэров, которым может грозить отставка в наступающем году, писало URA.RU. К работе чиновницы накопились претензии как со стороны жителей, так и со стороны руководства региона. Александровский округ является одной из самых неспокойных территорий Пермского края: муниципалитет регулярно сотрясают политические скандалы, а местные жители, не найдя поддержки властей, обращаются на федеральные каналы для решения накопившихся проблем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Александровского муниципального округа Ольга Лаврова с 2024 года будет получать больше денег. Должностной оклад чиновницы вырастет дважды за год и составит почти 44 тысячи рублей. Решение повысить мэру оклад приняли муниципальные депутаты на заседании думы 21 декабря, следует из документа, размещенного на сайте представительного органа. «Пункт 3.1. с 1.01.2024 г. изложить в следующей редакции: «3.1. Должностной оклад главы округа устанавливается в размере 41927 (Сорок одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей.», — сказано в решении, принятом гордумой Александровского округа. При этом с 10 октября 2024 года оклад Лавровой повысится до 43982 рублей. В положении об оплате труда главы Александровска сказано, что с сентября 2022 года оклад главы муниципалитета составлял 38713 рублей. Также мэру положены ежемесячные и дополнительные выплаты: надбавка к должностному окладу за выслугу лет; надбавка за работу со сведениями, составляющими гостайну; ежемесячное денежное поощрение и прочие. Лаврова входит в список мэров, которым может грозить отставка в наступающем году, писало URA.RU. К работе чиновницы накопились претензии как со стороны жителей, так и со стороны руководства региона. Александровский округ является одной из самых неспокойных территорий Пермского края: муниципалитет регулярно сотрясают политические скандалы, а местные жители, не найдя поддержки властей, обращаются на федеральные каналы для решения накопившихся проблем.