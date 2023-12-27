В Пермском крае мэру, которому прочат отставку, перед Новым годом повысили зарплату

Глава Александровского муниципального округа Ольга Лаврова с 2024 года будет получать больше денег. Должностной оклад чиновницы вырастет дважды за год и составит почти 44 тысячи рублей. Решение повысить мэру оклад приняли муниципальные депутаты на заседании думы 21 декабря, следует из документа, размещенного на сайте представительного органа.
«Пункт 3.1. с 1.01.2024 г. изложить в следующей редакции: «3.1. Должностной оклад главы округа устанавливается в размере 41927 (Сорок одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей.», — сказано в решении, принятом гордумой Александровского округа. При этом с 10 октября 2024 года оклад Лавровой повысится до 43982 рублей.
В положении об оплате труда главы Александровска сказано, что с сентября 2022 года оклад главы муниципалитета составлял 38713 рублей. Также мэру положены ежемесячные и дополнительные выплаты: надбавка к должностному окладу за выслугу лет; надбавка за работу со сведениями, составляющими гостайну; ежемесячное денежное поощрение и прочие.
Лаврова входит в список мэров, которым может грозить отставка в наступающем году, писало URA.RU. К работе чиновницы накопились претензии как со стороны жителей, так и со стороны руководства региона. Александровский округ является одной из самых неспокойных территорий Пермского края: муниципалитет регулярно сотрясают политические скандалы, а местные жители, не найдя поддержки властей, обращаются на федеральные каналы для решения накопившихся проблем.
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