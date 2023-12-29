Жена губернатора Текслера осмотрела музей в Каслях, перестроенный из здания госпиталя. Фото

Жена губернатора Текслера осмотрела ДК, завод и музей в Каслях
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Стальное кружево Урала, женский форум. Челябинск, текслер ирина
Текслер осмотрела музей, перестроенный из госпиталя 1810 года Фото:

Жена губернатора Текслера лично проверила, как отремонтировали дворец культуры имени Захарова в Каслях. Также в ходе поездки первая леди региона побывала на каслинском заводе литья и осмотрела будущий музей, перестроенный из здания госпиталя 1810 года.

«Три года назад по поручению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера приступили к капитальному ремонту МУ ДК им. Захарова. Ремонт там почти закончен. Также посетила „Каслинский завод архитектурно-художественного литья“ и будущий музей истории каслинского художественного литья», — поделилась Текслер в своем телеграм-канале.

Жена губернатора в ходе поездки осмотрела главный объект 2024 года — будущий музей истории каслинского художественного литья, который перестроили из здания госпиталя 1810 года постройки. Объект открывается по инициативе и поддержке Губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На данный момент в нем расположена временная экспозиция, но в феврале 2024 года его торжественно откроют к столетию каслинского района.

Текслер отметила уникальный зимний сад во дворце культуры имени Захарова, где во внутреннем дворике ДК есть восьмиметровые пальмы и фикусы, редкие растения. В саду часто проводят церемонии бракосочетания, также сад доступен для групповых экскурсий. Ремонт там почти закончен, во Дворце занимаются 23 коллектива, более 500 человек, открыта современная модельная библиотека.

Также первая леди региона посетила «Каслинский завод архитектурно-художественного литья», который был основан еще в 1746 году. Она отметила, что в скором времени завод станет любимым объектом для промышленного туризма и креативной индустрии. Ирина Текслер во дворце встретилась с ребятами Каслинской ДХШИ, которые участвовали в первом конкурсе юных скульпторов и разрабатывали дизайн медалей для будущих «Победителей лыжного марафона», который пройдет в марте 2024 года.

Жена губернатора Текслера лично проверила, как отремонтировали дворец культуры имени Захарова в Каслях
Жена губернатора Текслера лично проверила, как отремонтировали дворец культуры имени Захарова в Каслях
Фото:
Ремонт во дворце почти закончен, сейчас там занимаются 23 коллектива, более 500 человек, открыта современная модельная библиотека
Ремонт во дворце почти закончен, сейчас там занимаются 23 коллектива, более 500 человек, открыта современная модельная библиотека
Фото:
Первая леди региона отметила уникальный зимний сад во дворце культуры имени Захарова, где во внутреннем дворике ДК есть восьмиметровые пальмы и фикусы, редкие растения
Первая леди региона отметила уникальный зимний сад во дворце культуры имени Захарова, где во внутреннем дворике ДК есть восьмиметровые пальмы и фикусы, редкие растения
Фото:
В музее расположена временная экспозиция, но вскоре готовится торжественное открытие к столетию Каслинского района уже в феврале 2024 года
В музее расположена временная экспозиция, но вскоре готовится торжественное открытие к столетию Каслинского района уже в феврале 2024 года
Фото:
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Жена губернатора Текслера лично проверила, как отремонтировали дворец культуры имени Захарова в Каслях. Также в ходе поездки первая леди региона побывала на каслинском заводе литья и осмотрела будущий музей, перестроенный из здания госпиталя 1810 года. «Три года назад по поручению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера приступили к капитальному ремонту МУ ДК им. Захарова. Ремонт там почти закончен. Также посетила „Каслинский завод архитектурно-художественного литья“ и будущий музей истории каслинского художественного литья», — поделилась Текслер в своем телеграм-канале. Жена губернатора в ходе поездки осмотрела главный объект 2024 года — будущий музей истории каслинского художественного литья, который перестроили из здания госпиталя 1810 года постройки. Объект открывается по инициативе и поддержке Губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На данный момент в нем расположена временная экспозиция, но в феврале 2024 года его торжественно откроют к столетию каслинского района. Текслер отметила уникальный зимний сад во дворце культуры имени Захарова, где во внутреннем дворике ДК есть восьмиметровые пальмы и фикусы, редкие растения. В саду часто проводят церемонии бракосочетания, также сад доступен для групповых экскурсий. Ремонт там почти закончен, во Дворце занимаются 23 коллектива, более 500 человек, открыта современная модельная библиотека. Также первая леди региона посетила «Каслинский завод архитектурно-художественного литья», который был основан еще в 1746 году. Она отметила, что в скором времени завод станет любимым объектом для промышленного туризма и креативной индустрии. Ирина Текслер во дворце встретилась с ребятами Каслинской ДХШИ, которые участвовали в первом конкурсе юных скульпторов и разрабатывали дизайн медалей для будущих «Победителей лыжного марафона», который пройдет в марте 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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