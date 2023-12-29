Владимир Нечаев продолжает помогать сослуживцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловчанин Владимир Нечаев, который заступился на друга и получил огнестрельное ранение в живот в ночном клубе Каменска-Уральского (Свердловская область), является действующим участником СВО. Несмотря на то, что Нечаеву требуется операция, он продолжает помогать бойцам в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил осведомленный источник URA.RU.

«Буквально на днях Владимир Нечаев ездил в зону СВО с гуманитарным грузом. Вместе с друзьями приобрели и довезли до фронта новый УАЗ. У Владимира есть ведомственная награда Министерства обороны РФ и медаль участника СВО. И более высокая государственная награда — медаль „За отвагу“. Его сослуживцы выражают благодарность за гуманитарную помощь», — отметил собеседник агентства.

В ночь на 12 августа в туалете 37-летний мужчина ударил в голову 29-летнего спортсмена Александра Максимова в ночном клубе «JOY», повалил его на пол, а затем трижды выстрелил в него. После этого он еще три раза пнул жертву по голове, шее и груди. От полученных травм Максимов скончался. В это же время другой потерпевший пытался защитить Александра, но получил огнестрельное ранение в живот в живот. Мужчину госпитализировали. Он выжил.

Следователи направили дело в Красногорский суд. Позже стало известно, что дело об убийстве боксера Александра Максимова рассмотрит суд присяжных. О таком формате попросили сами обвиняемые на предварительном слушании 27 декабря. Основные слушания начнутся 23 января. Суд присяжных пройдет в Каменске-Уральском.