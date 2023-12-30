30 декабря 2023

Махонин поздравил пермяков с Новым годом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения Строгоновской премии. Пермь, махонин дмитрий
Махонин рассказал пермякам о достижениях властей края в развитии соцсферы Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил земляков с Новым годом и рассказал о масштабных проектах, которые удалось реализовать. Об этом глава края сообщил в видеообращении к жителям в своем telegram-канале.

«С Новым годом родной Пермский край! В год 300-летия Перми мы вдохнули жизнь в главные городские улицы, обновили фасады. В регионе построены новые объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта», — подчеркнул Махонин.

Махонин рассказал, что с новой сценой ТЮЗа в Перми появился целый театральный квартал. Он добавил, что удалось открыть спорткомплекс «Спартак», отремонтировать большой зал филармонии. По словам губернатора, позитивные изменения видны во всех уголках региона.

Ранее в ходе прямого эфира с жителями края Махонин пояснил, что в 2023 году промышленность региона столкнулась с новыми вызовами из-за санкций стран Запада. Он добавил, что год был непростой, но власти решали вопросы, чтобы не было ни массовых сокращений, ни уходов предприятий в простой.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил земляков с Новым годом и рассказал о масштабных проектах, которые удалось реализовать. Об этом глава края сообщил в видеообращении к жителям в своем telegram-канале. «С Новым годом родной Пермский край! В год 300-летия Перми мы вдохнули жизнь в главные городские улицы, обновили фасады. В регионе построены новые объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта», — подчеркнул Махонин. Махонин рассказал, что с новой сценой ТЮЗа в Перми появился целый театральный квартал. Он добавил, что удалось открыть спорткомплекс «Спартак», отремонтировать большой зал филармонии. По словам губернатора, позитивные изменения видны во всех уголках региона. Ранее в ходе прямого эфира с жителями края Махонин пояснил, что в 2023 году промышленность региона столкнулась с новыми вызовами из-за санкций стран Запада. Он добавил, что год был непростой, но власти решали вопросы, чтобы не было ни массовых сокращений, ни уходов предприятий в простой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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