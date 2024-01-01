01 января 2024

В Японии выросло количество погибших в результате землетрясения

Kyodo: число погибших в Японии после землетрясения выросло до 24
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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
Из-за землетрясения обрушились сотни жилых помещений, отмечает Kyodo Фото:

Число жертв серии землетрясений в префектуре Исикава Японии увеличилось до 24 человек. Об этом сообщило агентство Kyodo.

«Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 24 жертв», — отмечает японское агентство. Еще около 50 человек получили травмы. Отмечается, что в связи с природным бедствием обрушились сотни жилых помещений в японской префектуре. Спасатели продолжают разбирать завалы. С понедельника произошло уже более 150 землетрясений.

Бедствие пришло в Японию из Филиппин. Магнитуда толчков составляла до 7,6 балла. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Также была объявлена угроза цунами, которое затем и произошло на самом деле. Волны достигли высоты в пять метров в префектуре Исикава. В связи с этим угроза цунами была объявлена и на российских территориях.

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Число жертв серии землетрясений в префектуре Исикава Японии увеличилось до 24 человек. Об этом сообщило агентство Kyodo. «Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 24 жертв», — отмечает японское агентство. Еще около 50 человек получили травмы. Отмечается, что в связи с природным бедствием обрушились сотни жилых помещений в японской префектуре. Спасатели продолжают разбирать завалы. С понедельника произошло уже более 150 землетрясений. Бедствие пришло в Японию из Филиппин. Магнитуда толчков составляла до 7,6 балла. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Также была объявлена угроза цунами, которое затем и произошло на самом деле. Волны достигли высоты в пять метров в префектуре Исикава. В связи с этим угроза цунами была объявлена и на российских территориях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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