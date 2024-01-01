В Японии выросло количество погибших в результате землетрясения

Kyodo: число погибших в Японии после землетрясения выросло до 24

02 января 2024 в 08:29 Размер текста - 17 +

Из-за землетрясения обрушились сотни жилых помещений, отмечает Kyodo Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Число жертв серии землетрясений в префектуре Исикава Японии увеличилось до 24 человек. Об этом сообщило агентство Kyodo. «Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 24 жертв», — отмечает японское агентство. Еще около 50 человек получили травмы. Отмечается, что в связи с природным бедствием обрушились сотни жилых помещений в японской префектуре. Спасатели продолжают разбирать завалы. С понедельника произошло уже более 150 землетрясений. Бедствие пришло в Японию из Филиппин. Магнитуда толчков составляла до 7,6 балла. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Также была объявлена угроза цунами, которое затем и произошло на самом деле. Волны достигли высоты в пять метров в префектуре Исикава. В связи с этим угроза цунами была объявлена и на российских территориях.

Число жертв серии землетрясений в префектуре Исикава Японии увеличилось до 24 человек. Об этом сообщило агентство Kyodo. «Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 24 жертв», — отмечает японское агентство. Еще около 50 человек получили травмы. Отмечается, что в связи с природным бедствием обрушились сотни жилых помещений в японской префектуре. Спасатели продолжают разбирать завалы. С понедельника произошло уже более 150 землетрясений. Бедствие пришло в Японию из Филиппин. Магнитуда толчков составляла до 7,6 балла. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Также была объявлена угроза цунами, которое затем и произошло на самом деле. Волны достигли высоты в пять метров в префектуре Исикава. В связи с этим угроза цунами была объявлена и на российских территориях.