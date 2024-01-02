Шахматист Карякин едва не погиб в зоне СВО

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Международный фестиваль EURASIA OPEN 2019. Екатеринбург, карякин сергей
Сергей Карякин попал в ДТП в Херсонской области Фото:

Шахматист Сергей Карякин попал в серьезное ДТП в зоне СВО и едва не погиб. По словам спортсмена, в результате аварии у него оказались сломаны ребра.

Инцидент произошел во время гуманитарной поездки в зону спецоперации в Херсонской области. Карякин был за рулем. «Мы везли гуманитарную помощь нашим бойцам и попали в серьезное ДТП. Машина несколько раз перевернулась, но все остались живы. Я сломал пару ребер, они до сих пор побаливают», — рассказал Карякин в интервью РИА Новости.

По словам шахматиста, ему пришлось уходить от лобового столкновения. Машина, в которой ехали Карякин и его друзья, улетела в кювет и перевернулась. Внедорожник не подлежит восстановлению.

Карякин рассказал, что бывает в зоне СВО приблизительно раз в месяц. Он уроженец Симферополя. За поддержку СВО Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала его и лишила возможности бороться за звание чемпиона мира.

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Шахматист Сергей Карякин попал в серьезное ДТП в зоне СВО и едва не погиб. По словам спортсмена, в результате аварии у него оказались сломаны ребра. Инцидент произошел во время гуманитарной поездки в зону спецоперации в Херсонской области. Карякин был за рулем. «Мы везли гуманитарную помощь нашим бойцам и попали в серьезное ДТП. Машина несколько раз перевернулась, но все остались живы. Я сломал пару ребер, они до сих пор побаливают», — рассказал Карякин в интервью РИА Новости. По словам шахматиста, ему пришлось уходить от лобового столкновения. Машина, в которой ехали Карякин и его друзья, улетела в кювет и перевернулась. Внедорожник не подлежит восстановлению. Карякин рассказал, что бывает в зоне СВО приблизительно раз в месяц. Он уроженец Симферополя. За поддержку СВО Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала его и лишила возможности бороться за звание чемпиона мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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