Шахматист Карякин едва не погиб в зоне СВО

02 января 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Сергей Карякин попал в ДТП в Херсонской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шахматист Сергей Карякин попал в серьезное ДТП в зоне СВО и едва не погиб. По словам спортсмена, в результате аварии у него оказались сломаны ребра. Инцидент произошел во время гуманитарной поездки в зону спецоперации в Херсонской области. Карякин был за рулем. «Мы везли гуманитарную помощь нашим бойцам и попали в серьезное ДТП. Машина несколько раз перевернулась, но все остались живы. Я сломал пару ребер, они до сих пор побаливают», — рассказал Карякин в интервью РИА Новости. По словам шахматиста, ему пришлось уходить от лобового столкновения. Машина, в которой ехали Карякин и его друзья, улетела в кювет и перевернулась. Внедорожник не подлежит восстановлению. Карякин рассказал, что бывает в зоне СВО приблизительно раз в месяц. Он уроженец Симферополя. За поддержку СВО Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала его и лишила возможности бороться за звание чемпиона мира.

Шахматист Сергей Карякин попал в серьезное ДТП в зоне СВО и едва не погиб. По словам спортсмена, в результате аварии у него оказались сломаны ребра. Инцидент произошел во время гуманитарной поездки в зону спецоперации в Херсонской области. Карякин был за рулем. «Мы везли гуманитарную помощь нашим бойцам и попали в серьезное ДТП. Машина несколько раз перевернулась, но все остались живы. Я сломал пару ребер, они до сих пор побаливают», — рассказал Карякин в интервью РИА Новости. По словам шахматиста, ему пришлось уходить от лобового столкновения. Машина, в которой ехали Карякин и его друзья, улетела в кювет и перевернулась. Внедорожник не подлежит восстановлению. Карякин рассказал, что бывает в зоне СВО приблизительно раз в месяц. Он уроженец Симферополя. За поддержку СВО Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала его и лишила возможности бороться за звание чемпиона мира.