05 января 2024
04 января 2024

Роспотребнадзор помог вернуть деньги за автомобиль обманутому челябинцу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, роспотребнадзор
Специалисты Роспотребнадзора добились выплат пострадавшему 1,8 млн. рублей Фото:

Управления Роспотребнадзора по Челябинской области встало на защиту потребителя в Копейском городском округе и помогло вернуть деньги за покупку автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

«При рассмотрении искового заявления Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в защиту прав конкретного потребителя Копейский городской суд Челябинской области пришел к выводу, что ООО „Эталл“, ООО „Аванта“ при продаже транспортного средства не была предоставлена надлежащая о товаре информация, обеспечивающая возможность правильного выбора», — говорится на сайте управления. Мужчину обманули при покупке автомобиля, оказалось, что в ней установлен двигатель от другой машины. Потерпевший не мог поставить купленный автомобиль на учет в ГИБДД.

Специалисты Роспотребнадзора подали иск в защиту потребителя, доказав, что в отношении него было нарушено законодательство со стороны продавца. Суд взыскал с ООО «Аванта» и ООО «Эталл» в пользу потерпевшего 1,8 миллиона рублей в качестве компенсации за автомобиль и моральный ущерб.

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Управления Роспотребнадзора по Челябинской области встало на защиту потребителя в Копейском городском округе и помогло вернуть деньги за покупку автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. «При рассмотрении искового заявления Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в защиту прав конкретного потребителя Копейский городской суд Челябинской области пришел к выводу, что ООО „Эталл“, ООО „Аванта“ при продаже транспортного средства не была предоставлена надлежащая о товаре информация, обеспечивающая возможность правильного выбора», — говорится на сайте управления. Мужчину обманули при покупке автомобиля, оказалось, что в ней установлен двигатель от другой машины. Потерпевший не мог поставить купленный автомобиль на учет в ГИБДД. Специалисты Роспотребнадзора подали иск в защиту потребителя, доказав, что в отношении него было нарушено законодательство со стороны продавца. Суд взыскал с ООО «Аванта» и ООО «Эталл» в пользу потерпевшего 1,8 миллиона рублей в качестве компенсации за автомобиль и моральный ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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