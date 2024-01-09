В новогодние каникулы на пожарах погибло восемь челябинцев

С 1 по 8 января в регионе произошло 103 пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области с начала года на пожарах погибло восемь человек, среди них один ребенок. Об этом URA.RU сообщили 9 января в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«С начала года на пожарах погибло семь взрослых и один ребенок. Основными причинами возгораний стали: нарушение правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования, также неосторожное обращение с огнем», — уточнили в пресс-службе.

Всего в регионе с 1 января произошло 103 пожара. Травмы получили пять человек. Данные цифры ниже показателей 2023 года. За аналогичный период зафиксировано 106 пожаров, на которых травмировались девять человек.

Сотрудники МЧС призывают жителей соблюдать требования пожарной безопасности, следить за малолетними детьми и не оставлять их одних. Также стоит установить в жилище пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.

По факту гибели 8 января трехлетнего ребенка в пожаре возбуждено уголовное дело. Возгорание произошло в садовом товариществе «Юбилейный-2» в Сосновском районе.