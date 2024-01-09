Стали известны подробности вооруженного нападения в екатеринбургском «Сбербанке». Фото

Напавшим на сотрудницу «Сбербанка» в Екатеринбурге оказался 60-летний мужчина

10 января 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Отделение на Боровой закрыли на целый день после инцидента Фото: Сергей Бодров © URA.RU Напавшим на сотрудницу «Сбербанка» в отделении на улице Боровой в Екатеринбурге оказался 60-летний мужчина. Как рассказали URA.RU очевидцы, перед тем, как напасть на сотрудницу, он швырнул ей в лицо снег. «Он сначала кинул в сотрудницу снежок, а потом достал ножницы. Охрана приехала быстро», — рассказала одна очевидица происшествия. Другая добавила, что из отделения банка вывели мужчину, которому на вид ему лет 60. За спиной у него был рюкзак. Отделение «Сбербанка» после ЧП закрыли. Сотрудники банка отправляют посетителей в соседние филиалы. Разговаривать с корреспондентом URA.RU работники «Сбербанка» отказались. Нападение на сотрудницу банка произошло утром 10 января на улице Боровая в Пионерском микрорайоне. По предварительным данным, у нападавшего есть проблемы с психикой. На месте работают полицейские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отделение закрыли на целый день, а посетителей отправляют в соседние филиалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Напавшим на сотрудницу «Сбербанка» в отделении на улице Боровой в Екатеринбурге оказался 60-летний мужчина. Как рассказали URA.RU очевидцы, перед тем, как напасть на сотрудницу, он швырнул ей в лицо снег. «Он сначала кинул в сотрудницу снежок, а потом достал ножницы. Охрана приехала быстро», — рассказала одна очевидица происшествия. Другая добавила, что из отделения банка вывели мужчину, которому на вид ему лет 60. За спиной у него был рюкзак. Отделение «Сбербанка» после ЧП закрыли. Сотрудники банка отправляют посетителей в соседние филиалы. Разговаривать с корреспондентом URA.RU работники «Сбербанка» отказались. Нападение на сотрудницу банка произошло утром 10 января на улице Боровая в Пионерском микрорайоне. По предварительным данным, у нападавшего есть проблемы с психикой.