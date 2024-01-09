09 января 2024

Стали известны подробности вооруженного нападения в екатеринбургском «Сбербанке». Фото

Напавшим на сотрудницу «Сбербанка» в Екатеринбурге оказался 60-летний мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение на Боровой закрыли на целый день после инцидента
Отделение на Боровой закрыли на целый день после инцидента Фото:

Напавшим на сотрудницу «Сбербанка» в отделении на улице Боровой в Екатеринбурге оказался 60-летний мужчина. Как рассказали URA.RU очевидцы, перед тем, как напасть на сотрудницу, он швырнул ей в лицо снег.

«Он сначала кинул в сотрудницу снежок, а потом достал ножницы. Охрана приехала быстро», — рассказала одна очевидица происшествия. Другая добавила, что из отделения банка вывели мужчину, которому на вид ему лет 60. За спиной у него был рюкзак.

Отделение «Сбербанка» после ЧП закрыли. Сотрудники банка отправляют посетителей в соседние филиалы. Разговаривать с корреспондентом URA.RU работники «Сбербанка» отказались.

Нападение на сотрудницу банка произошло утром 10 января на улице Боровая в Пионерском микрорайоне. По предварительным данным, у нападавшего есть проблемы с психикой.

На месте работают полицейские
На месте работают полицейские
Фото:
Отделение закрыли на целый день, а посетителей отправляют в соседние филиалы
Отделение закрыли на целый день, а посетителей отправляют в соседние филиалы
Фото:

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Напавшим на сотрудницу «Сбербанка» в отделении на улице Боровой в Екатеринбурге оказался 60-летний мужчина. Как рассказали URA.RU очевидцы, перед тем, как напасть на сотрудницу, он швырнул ей в лицо снег. «Он сначала кинул в сотрудницу снежок, а потом достал ножницы. Охрана приехала быстро», — рассказала одна очевидица происшествия. Другая добавила, что из отделения банка вывели мужчину, которому на вид ему лет 60. За спиной у него был рюкзак. Отделение «Сбербанка» после ЧП закрыли. Сотрудники банка отправляют посетителей в соседние филиалы. Разговаривать с корреспондентом URA.RU работники «Сбербанка» отказались. Нападение на сотрудницу банка произошло утром 10 января на улице Боровая в Пионерском микрорайоне. По предварительным данным, у нападавшего есть проблемы с психикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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