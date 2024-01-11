Путин поручил РЖД увеличить скорость перевозок в России

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Мороз. Курган, ржд, ржд, поезд
Владимир Путин заявил, что РЖД важно работать над скоростью перевозок Фото:

РЖД сейчас должны увеличить скорость перевозок в европейской части России, а затем и на Урале. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.

«Генеральной задачей РЖД является увеличение скорости перевозок. Сначала будем это делать в европейской части, потом пойдем на Урал», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».

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РЖД сейчас должны увеличить скорость перевозок в европейской части России, а затем и на Урале. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске. «Генеральной задачей РЖД является увеличение скорости перевозок. Сначала будем это делать в европейской части, потом пойдем на Урал», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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