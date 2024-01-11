Путин поручил РЖД увеличить скорость перевозок в России

Владимир Путин заявил, что РЖД важно работать над скоростью перевозок
РЖД сейчас должны увеличить скорость перевозок в европейской части России, а затем и на Урале. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.
«Генеральной задачей РЖД является увеличение скорости перевозок. Сначала будем это делать в европейской части, потом пойдем на Урал», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.