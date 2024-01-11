Экономика Путин предупредил о рисках роста цен на рыбу 11 января 2024 в 11:40 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что повышение пошлин на импортную рыбу может создать риски резкого скачка цен Фото: Александр Мамаев © URA.RU Повышение ввозной пошлины на импортную рыбу спровоцирует повышение цен. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске. «Попрошу Минсельхоз и Минэкономразвития просчитать [риски повышения пошлин], обязательно все проработаем. Резко повышать ввозную пошлину на рыбную продукцию опасно, потому что цены могут резко подскочить», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия 24». Глава РФ отметил, что сейчас власти держат пошлину на ввозимую продукцию на низком уровне. Однако, по словам Путина, надо создавать условия и для отечественных производителей. Повышение ввозной пошлины на импортную рыбу спровоцирует повышение цен. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске. «Попрошу Минсельхоз и Минэкономразвития просчитать [риски повышения пошлин], обязательно все проработаем. Резко повышать ввозную пошлину на рыбную продукцию опасно, потому что цены могут резко подскочить», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия 24». Глава РФ отметил, что сейчас власти держат пошлину на ввозимую продукцию на низком уровне. Однако, по словам Путина, надо создавать условия и для отечественных производителей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям