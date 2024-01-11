В мэрию Екатеринбурга вызвали энергетиков — на фоне жалоб на остывшие батареи

11 января 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Владимир Гейко считает ситуацию в городе контролируемой Фото: Илья Московец © URA.RU 11 января в мэрии Екатеринбурга прошло совещание с участием управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, сообщил источник URA.RU. По его словам, общая ситуация в городе оценивается как стабильная, несмотря на жалобы на остывшие батареи в отельных районах. «[Вице-мэр по ЖКХ Владимир] Гейко сегодня утром собирал у себя представителей „Екатеринбургской теплосетевой компании“, ПАО „Т Плюс“, УК, „Водоканала“, „Екатеринбурггаза“. Все прошло спокойно, ситуация нормальная, масштабных сбоев нет. В кварталах, где накануне, в домах температура была 8-12 градусов, сегодня уже 24 [градуса]», — передал настрой муниципальной власти собеседник. По его словам, накануне также у Гейко была встреча с представителями свердловской прокуратуры, Ростехнадзора и главным инженерном ПАО «Т Плюс» Павлом Родиным — по ситуации на Уктусе и Вторчермете. Из-за аварии на котельной «Южная» без горячей воды и тепла остались почти три сотни домов. Днем 11 января одни горожане говорили, что в их квартирах становится теплее, другие продолжают жаловаться. Проблемы фиксировались и в других частях Екатеринбурга. Список доступен по ссылке.

11 января в мэрии Екатеринбурга прошло совещание с участием управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, сообщил источник URA.RU. По его словам, общая ситуация в городе оценивается как стабильная, несмотря на жалобы на остывшие батареи в отельных районах. «[Вице-мэр по ЖКХ Владимир] Гейко сегодня утром собирал у себя представителей „Екатеринбургской теплосетевой компании“, ПАО „Т Плюс“, УК, „Водоканала“, „Екатеринбурггаза“. Все прошло спокойно, ситуация нормальная, масштабных сбоев нет. В кварталах, где накануне, в домах температура была 8-12 градусов, сегодня уже 24 [градуса]», — передал настрой муниципальной власти собеседник. По его словам, накануне также у Гейко была встреча с представителями свердловской прокуратуры, Ростехнадзора и главным инженерном ПАО «Т Плюс» Павлом Родиным — по ситуации на Уктусе и Вторчермете. Из-за аварии на котельной «Южная» без горячей воды и тепла остались почти три сотни домов. Днем 11 января одни горожане говорили, что в их квартирах становится теплее, другие продолжают жаловаться. Проблемы фиксировались и в других частях Екатеринбурга. Список доступен по ссылке.