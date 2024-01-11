В мэрию Екатеринбурга вызвали энергетиков — на фоне жалоб на остывшие батареи

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в Штабе общественной поддержки. Екатеринбург, гейко владимир
Владимир Гейко считает ситуацию в городе контролируемой Фото:

11 января в мэрии Екатеринбурга прошло совещание с участием управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, сообщил источник URA.RU. По его словам, общая ситуация в городе оценивается как стабильная, несмотря на жалобы на остывшие батареи в отельных районах.

«[Вице-мэр по ЖКХ Владимир] Гейко сегодня утром собирал у себя представителей „Екатеринбургской теплосетевой компании“, ПАО „Т Плюс“, УК, „Водоканала“, „Екатеринбурггаза“. Все прошло спокойно, ситуация нормальная, масштабных сбоев нет. В кварталах, где накануне, в домах температура была 8-12 градусов, сегодня уже 24 [градуса]», — передал настрой муниципальной власти собеседник.

По его словам, накануне также у Гейко была встреча с представителями свердловской прокуратуры, Ростехнадзора и главным инженерном ПАО «Т Плюс» Павлом Родиным — по ситуации на Уктусе и Вторчермете. Из-за аварии на котельной «Южная» без горячей воды и тепла остались почти три сотни домов. Днем 11 января одни горожане говорили, что в их квартирах становится теплее, другие продолжают жаловаться.

Проблемы фиксировались и в других частях Екатеринбурга. Список доступен по ссылке.

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11 января в мэрии Екатеринбурга прошло совещание с участием управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, сообщил источник URA.RU. По его словам, общая ситуация в городе оценивается как стабильная, несмотря на жалобы на остывшие батареи в отельных районах. «[Вице-мэр по ЖКХ Владимир] Гейко сегодня утром собирал у себя представителей „Екатеринбургской теплосетевой компании“, ПАО „Т Плюс“, УК, „Водоканала“, „Екатеринбурггаза“. Все прошло спокойно, ситуация нормальная, масштабных сбоев нет. В кварталах, где накануне, в домах температура была 8-12 градусов, сегодня уже 24 [градуса]», — передал настрой муниципальной власти собеседник. По его словам, накануне также у Гейко была встреча с представителями свердловской прокуратуры, Ростехнадзора и главным инженерном ПАО «Т Плюс» Павлом Родиным — по ситуации на Уктусе и Вторчермете. Из-за аварии на котельной «Южная» без горячей воды и тепла остались почти три сотни домов. Днем 11 января одни горожане говорили, что в их квартирах становится теплее, другие продолжают жаловаться. Проблемы фиксировались и в других частях Екатеринбурга. Список доступен по ссылке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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