Челябинские туристы на четверть чаще стали покупать туры в Абхазию

«Алеан»: челябинцы в 2023 году на четверть больше раскупили туров в Абхазию
© Служба новостей «URA.RU»
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Крым. Новый Свет, Судак, Мыс Меганом, Ялта, Феодосия, Севастополь, черное море, закат, анапа
В 2023 году челябинцы море у Крыма заменили на побережье Абхазии Фото:

Туристы из Челябинской области в 2023 году на 23; чаще стали покупать туры в Абхазию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан», на популярности направления отразилось перераспределение турпотока с Крыма и развитие отельной базы.

«Относительно показателей 2022 года в 2023 году наиболее заметен рост спроса на туры в Абхазию. Свою роль сыграло частичное перераспределение спроса с Крыма. Также нужно отметить активное развитие инфраструктуры республики, совершенствование отельных концепций», — рассказали URA.RU в офисе туроператора.

Из соседних областей среди челябинцев наиболее популярны туробъекты Башкортостана и Курганской области. Спросом пользуются базы отдыха, санатории, башкирские горнолыжные комплексы «Абзаково», «Банное» и геокурорт «Янган-Тау». Также популярны санатории Тюменской области и Белокурихи.

В 2023 году среди сити-туров с бронированием городских отелей без экскурсионных программ лидировали направления Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. С экскурсионной составляющей самыми востребованными были туры в те же города, а также в Калининградскую область, на Северный Кавказ, туры по Золотому кольцу.

Одновременно пользовались спросом объекты размещения самого региона. В Челябинскую область приезжали туристы Тюменской и Свердловской областей, Пермского края. Выросло и число туристов из центральной части России.

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Туристы из Челябинской области в 2023 году на 23; чаще стали покупать туры в Абхазию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан», на популярности направления отразилось перераспределение турпотока с Крыма и развитие отельной базы. «Относительно показателей 2022 года в 2023 году наиболее заметен рост спроса на туры в Абхазию. Свою роль сыграло частичное перераспределение спроса с Крыма. Также нужно отметить активное развитие инфраструктуры республики, совершенствование отельных концепций», — рассказали URA.RU в офисе туроператора. Из соседних областей среди челябинцев наиболее популярны туробъекты Башкортостана и Курганской области. Спросом пользуются базы отдыха, санатории, башкирские горнолыжные комплексы «Абзаково», «Банное» и геокурорт «Янган-Тау». Также популярны санатории Тюменской области и Белокурихи. В 2023 году среди сити-туров с бронированием городских отелей без экскурсионных программ лидировали направления Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. С экскурсионной составляющей самыми востребованными были туры в те же города, а также в Калининградскую область, на Северный Кавказ, туры по Золотому кольцу. Одновременно пользовались спросом объекты размещения самого региона. В Челябинскую область приезжали туристы Тюменской и Свердловской областей, Пермского края. Выросло и число туристов из центральной части России.
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Ссылки по теме
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