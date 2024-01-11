Челябинские туристы на четверть чаще стали покупать туры в Абхазию

«Алеан»: челябинцы в 2023 году на четверть больше раскупили туров в Абхазию

11 января 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

В 2023 году челябинцы море у Крыма заменили на побережье Абхазии Фото: Виталий Страхов © URA.RU Туристы из Челябинской области в 2023 году на 23; чаще стали покупать туры в Абхазию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан», на популярности направления отразилось перераспределение турпотока с Крыма и развитие отельной базы. «Относительно показателей 2022 года в 2023 году наиболее заметен рост спроса на туры в Абхазию. Свою роль сыграло частичное перераспределение спроса с Крыма. Также нужно отметить активное развитие инфраструктуры республики, совершенствование отельных концепций», — рассказали URA.RU в офисе туроператора. Из соседних областей среди челябинцев наиболее популярны туробъекты Башкортостана и Курганской области. Спросом пользуются базы отдыха, санатории, башкирские горнолыжные комплексы «Абзаково», «Банное» и геокурорт «Янган-Тау». Также популярны санатории Тюменской области и Белокурихи. В 2023 году среди сити-туров с бронированием городских отелей без экскурсионных программ лидировали направления Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. С экскурсионной составляющей самыми востребованными были туры в те же города, а также в Калининградскую область, на Северный Кавказ, туры по Золотому кольцу. Одновременно пользовались спросом объекты размещения самого региона. В Челябинскую область приезжали туристы Тюменской и Свердловской областей, Пермского края. Выросло и число туристов из центральной части России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Туристы из Челябинской области в 2023 году на 23; чаще стали покупать туры в Абхазию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан», на популярности направления отразилось перераспределение турпотока с Крыма и развитие отельной базы. «Относительно показателей 2022 года в 2023 году наиболее заметен рост спроса на туры в Абхазию. Свою роль сыграло частичное перераспределение спроса с Крыма. Также нужно отметить активное развитие инфраструктуры республики, совершенствование отельных концепций», — рассказали URA.RU в офисе туроператора. Из соседних областей среди челябинцев наиболее популярны туробъекты Башкортостана и Курганской области. Спросом пользуются базы отдыха, санатории, башкирские горнолыжные комплексы «Абзаково», «Банное» и геокурорт «Янган-Тау». Также популярны санатории Тюменской области и Белокурихи. В 2023 году среди сити-туров с бронированием городских отелей без экскурсионных программ лидировали направления Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. С экскурсионной составляющей самыми востребованными были туры в те же города, а также в Калининградскую область, на Северный Кавказ, туры по Золотому кольцу. Одновременно пользовались спросом объекты размещения самого региона. В Челябинскую область приезжали туристы Тюменской и Свердловской областей, Пермского края. Выросло и число туристов из центральной части России.