Челябинцы отправили на СВО гитару с подписью Ольги Кормухиной

Гитара с подписью певицы Ольги Кормухиной доставлена бойцам 90 саперного полка. Об этом сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.
«В рамках проекта Народный фронт „Все для Победы!“ мы передавали бойцам на передовую гитары, которые подписали знаменитости. Гитара, подписанная певицей Ольгой Кормухиной, доставлена в 90 Саперный полк», — сообщил Рыжий.
Гитару доставили на передовую к новогодним праздникам, где она стала востребованным инструментом. На видео один из военных саперного полка с позывным «Маэстро» исполнил песню «Моя любовь».
Ранее стало известно, что жительница Челябинска с позывным Сова стала поваром 902 бригады особого назначения на передовой. Она уже больше полугода готовит для бойцов потрясающие блюда.
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