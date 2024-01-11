Происшествия ДТП Челябинец взыскал 118 тысяч рублей за ремонт машины после наезда на выбоину 12 января 2024 в 11:56 Размер текста - 17 + После наеза на выбоину машина получила повреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске автомобилист через суд взыскал деньги с поликлиники за ремонт машины после наезда на выбоину. Об этом 12 января URA.RU сообщили в пресс-службе Советского районного суда Челябинска «На автопарковке у городской поликлиники № 5 автомобиль совершил наезд на выбоину на проезжей части, которая не была огорожена и обозначена, в результате чего машина получила повреждения. Стоимость ремонта машины составила 118 326 рублей. Владелец автомобиля обратился в суд», — сообщили в пресс-службе. Суд установил, что владельцем участка, на котором произошло ДТП, является поликлиника, а значит, данный участок дороги относится к зоне ее ответственности. Поскольку факт ненадлежащего содержания дороги находился в прямой причинной связи с ДТП, исковые требования о возмещении стоимости ремонта машины с поликлиники признаны судом подлежащими удовлетворению. Также с медицинского учреждения в пользу истца взысканы понесенные им судебные расходы. URA.RU направило в адрес поликлиники запрос комментария. На момент выхода публикации ответ на запрос не поступил. В Челябинске автомобилист через суд взыскал деньги с поликлиники за ремонт машины после наезда на выбоину. Об этом 12 января URA.RU сообщили в пресс-службе Советского районного суда Челябинска «На автопарковке у городской поликлиники № 5 автомобиль совершил наезд на выбоину на проезжей части, которая не была огорожена и обозначена, в результате чего машина получила повреждения. Стоимость ремонта машины составила 118 326 рублей. Владелец автомобиля обратился в суд», — сообщили в пресс-службе. Суд установил, что владельцем участка, на котором произошло ДТП, является поликлиника, а значит, данный участок дороги относится к зоне ее ответственности. Поскольку факт ненадлежащего содержания дороги находился в прямой причинной связи с ДТП, исковые требования о возмещении стоимости ремонта машины с поликлиники признаны судом подлежащими удовлетворению. Также с медицинского учреждения в пользу истца взысканы понесенные им судебные расходы. URA.RU направило в адрес поликлиники запрос комментария. На момент выхода публикации ответ на запрос не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям