Челябинец взыскал 118 тысяч рублей за ремонт машины после наезда на выбоину

В Челябинске автомобилист через суд взыскал деньги с поликлиники за ремонт машины после наезда на выбоину. Об этом 12 января URA.RU сообщили в пресс-службе Советского районного суда Челябинска
«На автопарковке у городской поликлиники № 5 автомобиль совершил наезд на выбоину на проезжей части, которая не была огорожена и обозначена, в результате чего машина получила повреждения. Стоимость ремонта машины составила 118 326 рублей. Владелец автомобиля обратился в суд», — сообщили в пресс-службе.
Суд установил, что владельцем участка, на котором произошло ДТП, является поликлиника, а значит, данный участок дороги относится к зоне ее ответственности. Поскольку факт ненадлежащего содержания дороги находился в прямой причинной связи с ДТП, исковые требования о возмещении стоимости ремонта машины с поликлиники признаны судом подлежащими удовлетворению. Также с медицинского учреждения в пользу истца взысканы понесенные им судебные расходы.
URA.RU направило в адрес поликлиники запрос комментария. На момент выхода публикации ответ на запрос не поступил.
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