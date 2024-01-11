11 января 2024

Челябинец взыскал 118 тысяч рублей за ремонт машины после наезда на выбоину

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбоины на проезжей части. Курган, автомобили, яма, выбоина в дороге, дорога, разбитая дорога, выбоина
После наеза на выбоину машина получила повреждения Фото:

В Челябинске автомобилист через суд взыскал деньги с поликлиники за ремонт машины после наезда на выбоину. Об этом 12 января URA.RU сообщили в пресс-службе Советского районного суда Челябинска

«На автопарковке у городской поликлиники № 5 автомобиль совершил наезд на выбоину на проезжей части, которая не была огорожена и обозначена, в результате чего машина получила повреждения. Стоимость ремонта машины составила 118 326 рублей. Владелец автомобиля обратился в суд», — сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что владельцем участка, на котором произошло ДТП, является поликлиника, а значит, данный участок дороги относится к зоне ее ответственности. Поскольку факт ненадлежащего содержания дороги находился в прямой причинной связи с ДТП, исковые требования о возмещении стоимости ремонта машины с поликлиники признаны судом подлежащими удовлетворению. Также с медицинского учреждения в пользу истца взысканы понесенные им судебные расходы.

URA.RU направило в адрес поликлиники запрос комментария. На момент выхода публикации ответ на запрос не поступил.

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В Челябинске автомобилист через суд взыскал деньги с поликлиники за ремонт машины после наезда на выбоину. Об этом 12 января URA.RU сообщили в пресс-службе Советского районного суда Челябинска «На автопарковке у городской поликлиники № 5 автомобиль совершил наезд на выбоину на проезжей части, которая не была огорожена и обозначена, в результате чего машина получила повреждения. Стоимость ремонта машины составила 118 326 рублей. Владелец автомобиля обратился в суд», — сообщили в пресс-службе. Суд установил, что владельцем участка, на котором произошло ДТП, является поликлиника, а значит, данный участок дороги относится к зоне ее ответственности. Поскольку факт ненадлежащего содержания дороги находился в прямой причинной связи с ДТП, исковые требования о возмещении стоимости ремонта машины с поликлиники признаны судом подлежащими удовлетворению. Также с медицинского учреждения в пользу истца взысканы понесенные им судебные расходы. URA.RU направило в адрес поликлиники запрос комментария. На момент выхода публикации ответ на запрос не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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