11 января 2024

В Екатеринбург летит вице-премьер Мантуров

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время своего посещения выставки Иннопром. Москва, мантуров денис
В последний раз Денис Мантуров был в Екатеринбурге в июле прошлого года Фото:

В Екатеринбург днем 12 января прилетит зампредседателя правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному кабмину.

Программу визита он не раскрыл. В департаменте информполитики региона от комментария воздержались. В пресс-службу правительства РФ направлен запрос на комментарий. В последний раз Мантуров прилетал в Екатеринбург в июле 2023-го — в рамках выставки «Иннопром».

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В Екатеринбург днем 12 января прилетит зампредседателя правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному кабмину. Программу визита он не раскрыл. В департаменте информполитики региона от комментария воздержались. В пресс-службу правительства РФ направлен запрос на комментарий. В последний раз Мантуров прилетал в Екатеринбург в июле 2023-го — в рамках выставки «Иннопром».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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