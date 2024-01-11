В Екатеринбург летит вице-премьер Мантуров

В последний раз Денис Мантуров был в Екатеринбурге в июле прошлого года
В Екатеринбург днем 12 января прилетит зампредседателя правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному кабмину.
Программу визита он не раскрыл. В департаменте информполитики региона от комментария воздержались. В пресс-службу правительства РФ направлен запрос на комментарий. В последний раз Мантуров прилетал в Екатеринбург в июле 2023-го — в рамках выставки «Иннопром».
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