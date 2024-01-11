В Екатеринбург летит вице-премьер Мантуров

12 января 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

В последний раз Денис Мантуров был в Екатеринбурге в июле прошлого года Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Екатеринбург днем 12 января прилетит зампредседателя правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному кабмину. Программу визита он не раскрыл. В департаменте информполитики региона от комментария воздержались. В пресс-службу правительства РФ направлен запрос на комментарий. В последний раз Мантуров прилетал в Екатеринбург в июле 2023-го — в рамках выставки «Иннопром».

В Екатеринбург днем 12 января прилетит зампредседателя правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному кабмину. Программу визита он не раскрыл. В департаменте информполитики региона от комментария воздержались. В пресс-службу правительства РФ направлен запрос на комментарий. В последний раз Мантуров прилетал в Екатеринбург в июле 2023-го — в рамках выставки «Иннопром».