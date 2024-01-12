Кандидат в президенты замерз, прождав трамвай в Екатеринбурге 25 минут. Фото

12 января 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

На таких трамваях Владислав Даванков, вспомнил сам он, ездил еще в детстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидат в президенты России Владислав Даванков («Новые люди»), приехавший в Екатеринбург в рамках предвыборного турне, как и анонсировало URA.RU, поехал проверять работу общественного транспорта. Затея чуть не сорвалась — нужный трамвай долго не приходил, ждать его пришлось 25 минут при 20-градусных морозах, передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — очень современный город, но про троллейбусы и трамваи [власти] явно забыли. Я на таких трамваях ездил еще в детстве (Даванкову 39 лет, — прим. URA.RU). Видел троллейбус, как из музея в „Ельцин Центре“, еще времен первого президента. Это недопустимо», — сказал Даванков. Начальной точкой его маршрута была остановка «Педуниверситет» на улице Фронтовых бригад. Внутри трамвая №8, несмотря на обеденное время, было много пассажиров. «Это мы еще даже не в час пик едем», — заметил депутат гордумы от «Новых людей» Сергей Козлов, сопровождавший Даванкова. Делегация проехала до остановки «Кузнецова» на ул. Машиностроителей. Здесь Даванков оценил теплую остановку возле станции метро «Уралмаш». «Почему их всего три на весь город? Должно быть больше», — отметил Даванков. Далее пересели на метро. В холле на станции «Уралмаш» политик оценил перспективы строительства второй ветки. «Сколько раз я был в Екатеринбурге, а это раз семь, столько и слышал разговоры о строительстве второй ветки метро. Мы прогулялись по улице, прождали трамвай 25 минут, и я бы начал с наземного транспорта. Мы с командой оценивали, закупка 300 автобусов оценивается в 200 млрд — это половина бюджета Свердловской области», — сказал Даванков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат в президенты России Владислав Даванков («Новые люди»), приехавший в Екатеринбург в рамках предвыборного турне, как и анонсировало URA.RU, поехал проверять работу общественного транспорта. Затея чуть не сорвалась — нужный трамвай долго не приходил, ждать его пришлось 25 минут при 20-градусных морозах, передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — очень современный город, но про троллейбусы и трамваи [власти] явно забыли. Я на таких трамваях ездил еще в детстве (Даванкову 39 лет, — прим. URA.RU). Видел троллейбус, как из музея в „Ельцин Центре“, еще времен первого президента. Это недопустимо», — сказал Даванков. Начальной точкой его маршрута была остановка «Педуниверситет» на улице Фронтовых бригад. Внутри трамвая №8, несмотря на обеденное время, было много пассажиров. «Это мы еще даже не в час пик едем», — заметил депутат гордумы от «Новых людей» Сергей Козлов, сопровождавший Даванкова. Делегация проехала до остановки «Кузнецова» на ул. Машиностроителей. Здесь Даванков оценил теплую остановку возле станции метро «Уралмаш». «Почему их всего три на весь город? Должно быть больше», — отметил Даванков. Далее пересели на метро. В холле на станции «Уралмаш» политик оценил перспективы строительства второй ветки. «Сколько раз я был в Екатеринбурге, а это раз семь, столько и слышал разговоры о строительстве второй ветки метро. Мы прогулялись по улице, прождали трамвай 25 минут, и я бы начал с наземного транспорта. Мы с командой оценивали, закупка 300 автобусов оценивается в 200 млрд — это половина бюджета Свердловской области», — сказал Даванков.