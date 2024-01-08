Кандидат в президенты РФ едет в Екатеринбург

Кандидат в президенты России от «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в рамках своего предвыборного турне посетит Екатеринбург. Визит намечен на 12 января. Его программу в разговоре с URA.RU глава реготделения партии Рант Агаджанян раскрывать не стал.
1 января Центризбирком принял пакет документов Даванкова, необходимых для его регистрации на выборах, которые пройдут 15—17 марта. В этот же день заявку на регистрацию пождали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и лидер партии «Коммунисты России», депутат алтайского заксобрания Сергей Малинкович.
Всего в списке возможных кандидатов 11 человек. В том числе действующий президент Владимир Путин. Он баллотируется как самовыдвиженец.
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