08 января 2024

Кандидат в президенты РФ едет в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча представителей партии Новые люди с блогерами. Екатеринбург , даванков владислав
Владислав Даванков приедет в Екатеринбург 12 января Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты России от «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в рамках своего предвыборного турне посетит Екатеринбург. Визит намечен на 12 января. Его программу в разговоре с URA.RU глава реготделения партии Рант Агаджанян раскрывать не стал.

1 января Центризбирком принял пакет документов Даванкова, необходимых для его регистрации на выборах, которые пройдут 15—17 марта. В этот же день заявку на регистрацию пождали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и лидер партии «Коммунисты России», депутат алтайского заксобрания Сергей Малинкович.

Всего в списке возможных кандидатов 11 человек. В том числе действующий президент Владимир Путин. Он баллотируется как самовыдвиженец.

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Кандидат в президенты России от «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в рамках своего предвыборного турне посетит Екатеринбург. Визит намечен на 12 января. Его программу в разговоре с URA.RU глава реготделения партии Рант Агаджанян раскрывать не стал. 1 января Центризбирком принял пакет документов Даванкова, необходимых для его регистрации на выборах, которые пройдут 15—17 марта. В этот же день заявку на регистрацию пождали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и лидер партии «Коммунисты России», депутат алтайского заксобрания Сергей Малинкович. Всего в списке возможных кандидатов 11 человек. В том числе действующий президент Владимир Путин. Он баллотируется как самовыдвиженец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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