Больше ста свердловчан поддержали силовика, задержанного после конфликта с начальством

На суд задержанного свердловского участкового принесли больше 100 подписей

14 января 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Больше 120 человек поддержали арестованного Золотко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела Супруга обвиненного в превышении полномочий экс-участкового Юрия Золотко из поселка Шаля (Свердловская область) Кристина собрала свыше 120 подписей в его поддержку. По мнению ее мужа, силовики пытаются скрыть информацию о трех трупах в чужой могиле. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Я собирала подписи в двух поселках: Шале и Колпаковке. Собрала более 120 подписей в поддержку Юры», — поделилась Кристина Золотко. В конце 2023 года Юрий Золотко — бывший участковый местного отдела полиции — рассказал СМИ о трех трупах, спрятанных в одной могиле. Он обвинил руководство шалинской полиции в укрывательстве тел. По этому поводу участковый написал заявление в Следственный комитет. Днем 12 января домой к участковому пришли люди с автоматами. Они представились следователями и провели обыск. Золотко увезли в полицию. Против него было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в трех эпизодах избиения людей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Из системы МВД Золотко увольняли в 2022 году. Однако потом он восстановился через суд. В 2023-м вышестоящие суды признали увольнение Золотко законным.

Супруга обвиненного в превышении полномочий экс-участкового Юрия Золотко из поселка Шаля (Свердловская область) Кристина собрала свыше 120 подписей в его поддержку. По мнению ее мужа, силовики пытаются скрыть информацию о трех трупах в чужой могиле. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Я собирала подписи в двух поселках: Шале и Колпаковке. Собрала более 120 подписей в поддержку Юры», — поделилась Кристина Золотко. В конце 2023 года Юрий Золотко — бывший участковый местного отдела полиции — рассказал СМИ о трех трупах, спрятанных в одной могиле. Он обвинил руководство шалинской полиции в укрывательстве тел. По этому поводу участковый написал заявление в Следственный комитет. Днем 12 января домой к участковому пришли люди с автоматами. Они представились следователями и провели обыск. Золотко увезли в полицию. Против него было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в трех эпизодах избиения людей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Из системы МВД Золотко увольняли в 2022 году. Однако потом он восстановился через суд. В 2023-м вышестоящие суды признали увольнение Золотко законным.