Больше ста свердловчан поддержали силовика, задержанного после конфликта с начальством

Супруга обвиненного в превышении полномочий экс-участкового Юрия Золотко из поселка Шаля (Свердловская область) Кристина собрала свыше 120 подписей в его поддержку. По мнению ее мужа, силовики пытаются скрыть информацию о трех трупах в чужой могиле. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.
«Я собирала подписи в двух поселках: Шале и Колпаковке. Собрала более 120 подписей в поддержку Юры», — поделилась Кристина Золотко.
В конце 2023 года Юрий Золотко — бывший участковый местного отдела полиции — рассказал СМИ о трех трупах, спрятанных в одной могиле. Он обвинил руководство шалинской полиции в укрывательстве тел. По этому поводу участковый написал заявление в Следственный комитет.
Днем 12 января домой к участковому пришли люди с автоматами. Они представились следователями и провели обыск. Золотко увезли в полицию. Против него было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в трех эпизодах избиения людей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Из системы МВД Золотко увольняли в 2022 году. Однако потом он восстановился через суд. В 2023-м вышестоящие суды признали увольнение Золотко законным.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.