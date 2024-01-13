13 января 2024

Больше ста свердловчан поддержали силовика, задержанного после конфликта с начальством

На суд задержанного свердловского участкового принесли больше 100 подписей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, наказание, преступление, наручники
Больше 120 человек поддержали арестованного Золотко Фото:
новость из сюжета
Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела

Супруга обвиненного в превышении полномочий экс-участкового Юрия Золотко из поселка Шаля (Свердловская область) Кристина собрала свыше 120 подписей в его поддержку. По мнению ее мужа, силовики пытаются скрыть информацию о трех трупах в чужой могиле. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.

«Я собирала подписи в двух поселках: Шале и Колпаковке. Собрала более 120 подписей в поддержку Юры», — поделилась Кристина Золотко.

В конце 2023 года Юрий Золотко — бывший участковый местного отдела полиции — рассказал СМИ о трех трупах, спрятанных в одной могиле. Он обвинил руководство шалинской полиции в укрывательстве тел. По этому поводу участковый написал заявление в Следственный комитет.

Днем 12 января домой к участковому пришли люди с автоматами. Они представились следователями и провели обыск. Золотко увезли в полицию. Против него было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в трех эпизодах избиения людей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Из системы МВД Золотко увольняли в 2022 году. Однако потом он восстановился через суд. В 2023-м вышестоящие суды признали увольнение Золотко законным.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруга обвиненного в превышении полномочий экс-участкового Юрия Золотко из поселка Шаля (Свердловская область) Кристина собрала свыше 120 подписей в его поддержку. По мнению ее мужа, силовики пытаются скрыть информацию о трех трупах в чужой могиле. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Я собирала подписи в двух поселках: Шале и Колпаковке. Собрала более 120 подписей в поддержку Юры», — поделилась Кристина Золотко. В конце 2023 года Юрий Золотко — бывший участковый местного отдела полиции — рассказал СМИ о трех трупах, спрятанных в одной могиле. Он обвинил руководство шалинской полиции в укрывательстве тел. По этому поводу участковый написал заявление в Следственный комитет. Днем 12 января домой к участковому пришли люди с автоматами. Они представились следователями и провели обыск. Золотко увезли в полицию. Против него было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в трех эпизодах избиения людей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Из системы МВД Золотко увольняли в 2022 году. Однако потом он восстановился через суд. В 2023-м вышестоящие суды признали увольнение Золотко законным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...