Путин поручил застраховать деньги россиян на инвестиционных счетах

15 января 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил обеспечить ИИС-3 механизмом страхования Фото: Владимир Андреев © URA.RU До 1 марта правительство России должно разработать механизм, по которому индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3) должны быть застрахованы в размере 1,4 миллиона рублей на человека. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. «Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих создание механизма страхования средств граждан, размещенных на ИИС-3, открываемых начиная с 1 января 2024 года, с установлением максимальной суммы страхового возмещения в размере одного миллиона 400 тысяч рублей на человека», — поручил Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля . Срок исполнения — до 1 марта 2024 года. ИИС-3 заработали 1 января 2024 года. Они нацелены на поддержку долгосрочных инвестиций и сочетают в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов. При открытии счета у человека есть право на налоговый вычет — 400 тысяч рублей. По истечению срока владения ИИС-3 гражданин освобождается от НДФЛ за операции на бирже. Как пишут РБК, открыть ИИС-1 и ИИС-2 больше нельзя.

До 1 марта правительство России должно разработать механизм, по которому индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3) должны быть застрахованы в размере 1,4 миллиона рублей на человека. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. «Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих создание механизма страхования средств граждан, размещенных на ИИС-3, открываемых начиная с 1 января 2024 года, с установлением максимальной суммы страхового возмещения в размере одного миллиона 400 тысяч рублей на человека», — поручил Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля. Срок исполнения — до 1 марта 2024 года. ИИС-3 заработали 1 января 2024 года. Они нацелены на поддержку долгосрочных инвестиций и сочетают в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов. При открытии счета у человека есть право на налоговый вычет — 400 тысяч рублей. По истечению срока владения ИИС-3 гражданин освобождается от НДФЛ за операции на бирже. Как пишут РБК, открыть ИИС-1 и ИИС-2 больше нельзя.