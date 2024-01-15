Чтобы выжить, фельдшеры скорой из Кушвы экономят на еде и берут подработку

16 января 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Медики записали видеообращение, в котором рассказали о проблемах на работе (архивное фото) Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Чтобы сводить концы с концами, фельдшеры скорой помощи города Кушва вынуждены экономить на еде и одежде, а также брать подработку после тяжелых смен. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников, который вместе с коллегами записал обращение к президенту России Владимиру Путину и свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. В нем медики пожаловались на дикую нагрузку и низкую зарплату. «За декабрь у меня за ставку вышло 23 тысячи рублей. У меня есть семья — жена и маленький ребенок. Денег катастрофически не хватает: одежду и обувь ребенку покупаем с рук, сами донашиваем, что есть. В магазине тоже отказываем во многом: например, хочется мяса, а покупаем курицу, на фрукты, овощи, рыбу, морепродукты вообще не смотрим. Из-за хронического безденежья Новый год встречали без подарков», — рассказал собеседник агентства. Чтобы выживать, некоторые медики вынуждены подрабатывать. «Кто-то пишет за деньги курсовые и дипломы студентам, кто-то после тяжелых смен занимается массажем, а кто-то просто берет по две ставки и живет на работе. Но и этих денег не хватает: я вот постоянно залезаю в долги, плачу по кредитам», — говорит собеседник. В своем обращении президенту и губернатору сотрудники станции скорой помощи Кушвы пожаловались на низкие зарплаты и острый дефицит персонала, из-за которого на других фельдшерах лежит огромная нагрузка. В свердловском минздраве заявили, что ряд озвученных претензий не имеет подтверждения. Тем не менее в город по распоряжению регионального министра здравоохранения Андрея Карлова выехала проверка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы сводить концы с концами, фельдшеры скорой помощи города Кушва вынуждены экономить на еде и одежде, а также брать подработку после тяжелых смен. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников, который вместе с коллегами записал обращение к президенту России Владимиру Путину и свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. В нем медики пожаловались на дикую нагрузку и низкую зарплату. «За декабрь у меня за ставку вышло 23 тысячи рублей. У меня есть семья — жена и маленький ребенок. Денег катастрофически не хватает: одежду и обувь ребенку покупаем с рук, сами донашиваем, что есть. В магазине тоже отказываем во многом: например, хочется мяса, а покупаем курицу, на фрукты, овощи, рыбу, морепродукты вообще не смотрим. Из-за хронического безденежья Новый год встречали без подарков», — рассказал собеседник агентства. Чтобы выживать, некоторые медики вынуждены подрабатывать. «Кто-то пишет за деньги курсовые и дипломы студентам, кто-то после тяжелых смен занимается массажем, а кто-то просто берет по две ставки и живет на работе. Но и этих денег не хватает: я вот постоянно залезаю в долги, плачу по кредитам», — говорит собеседник. В своем обращении президенту и губернатору сотрудники станции скорой помощи Кушвы пожаловались на низкие зарплаты и острый дефицит персонала, из-за которого на других фельдшерах лежит огромная нагрузка. В свердловском минздраве заявили, что ряд озвученных претензий не имеет подтверждения. Тем не менее в город по распоряжению регионального министра здравоохранения Андрея Карлова выехала проверка.