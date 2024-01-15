На Челябинскую область надвигаются метели

Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду
В Челябинской области 17 января ожидаются метели с порывистым ветром до 20 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона со ссылкой на областной гидрометцентр.
«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. 17 января в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели с порывами ветра до 20 метров в секунду», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Там попросили граждан быть внимательными, соблюдать правила безопасности. Водителям порекомендовали по возможности воздержаться от поездок.
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