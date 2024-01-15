15 января 2024

На Челябинскую область надвигаются метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду Фото:

В Челябинской области 17 января ожидаются метели с порывистым ветром до 20 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона со ссылкой на областной гидрометцентр.

«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. 17 января в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели с порывами ветра до 20 метров в секунду», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там попросили граждан быть внимательными, соблюдать правила безопасности. Водителям порекомендовали по возможности воздержаться от поездок.

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В Челябинской области 17 января ожидаются метели с порывистым ветром до 20 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона со ссылкой на областной гидрометцентр. «От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. 17 января в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели с порывами ветра до 20 метров в секунду», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там попросили граждан быть внимательными, соблюдать правила безопасности. Водителям порекомендовали по возможности воздержаться от поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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