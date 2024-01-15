15 января 2024

Мэр Березников после жалоб решил искать деньги на утепление местного театра

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительные обогреватели могут временно решить проблему Фото:

В Пермском крае глава Березников Алексей Казаченко отреагировал на жалобы на низкую температуру в здании местного драматического театра. Ранее труппе пришлось отменить ряд спектаклей из-за холода на сцене и в зале. По словам Казаченко, локально решить проблему можно, утеплив стены и поставив дополнительные обогреватели. Но для кардинального исправления ситуации необходимо дополнительное финансирование.

«Требуется утепление задней стены КДЦ и крыши над сценой. Дал поручение обследовать здание тепловизором. Подготовить дефектную ведомость, сметные расчеты. Будем обсуждать выделение финансирования с депутатами городской Думы», — написал Казаченко в Telegram. О сроках глава города умолчал.

Ранее URA.RU сообщало, что драматический театр в Березниках отменил показ шести постановок в январе из-за холода в здании. Театр базируется в здании КДЦ, в будущем его планируют разместить в помещении бывшего кинотеатра «Авангард» 1932 года постройки. Но его реконструкция займет еще не один год.

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В Пермском крае глава Березников Алексей Казаченко отреагировал на жалобы на низкую температуру в здании местного драматического театра. Ранее труппе пришлось отменить ряд спектаклей из-за холода на сцене и в зале. По словам Казаченко, локально решить проблему можно, утеплив стены и поставив дополнительные обогреватели. Но для кардинального исправления ситуации необходимо дополнительное финансирование. «Требуется утепление задней стены КДЦ и крыши над сценой. Дал поручение обследовать здание тепловизором. Подготовить дефектную ведомость, сметные расчеты. Будем обсуждать выделение финансирования с депутатами городской Думы», — написал Казаченко в Telegram. О сроках глава города умолчал. Ранее URA.RU сообщало, что драматический театр в Березниках отменил показ шести постановок в январе из-за холода в здании. Театр базируется в здании КДЦ, в будущем его планируют разместить в помещении бывшего кинотеатра «Авангард» 1932 года постройки. Но его реконструкция займет еще не один год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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