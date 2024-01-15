Мэр Березников после жалоб решил искать деньги на утепление местного театра

16 января 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Дополнительные обогреватели могут временно решить проблему Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае глава Березников Алексей Казаченко отреагировал на жалобы на низкую температуру в здании местного драматического театра. Ранее труппе пришлось отменить ряд спектаклей из-за холода на сцене и в зале. По словам Казаченко, локально решить проблему можно, утеплив стены и поставив дополнительные обогреватели. Но для кардинального исправления ситуации необходимо дополнительное финансирование. «Требуется утепление задней стены КДЦ и крыши над сценой. Дал поручение обследовать здание тепловизором. Подготовить дефектную ведомость, сметные расчеты. Будем обсуждать выделение финансирования с депутатами городской Думы», — написал Казаченко в Telegram. О сроках глава города умолчал. Ранее URA.RU сообщало, что драматический театр в Березниках отменил показ шести постановок в январе из-за холода в здании. Театр базируется в здании КДЦ, в будущем его планируют разместить в помещении бывшего кинотеатра «Авангард» 1932 года постройки. Но его реконструкция займет еще не один год.

В Пермском крае глава Березников Алексей Казаченко отреагировал на жалобы на низкую температуру в здании местного драматического театра. Ранее труппе пришлось отменить ряд спектаклей из-за холода на сцене и в зале. По словам Казаченко, локально решить проблему можно, утеплив стены и поставив дополнительные обогреватели. Но для кардинального исправления ситуации необходимо дополнительное финансирование. «Требуется утепление задней стены КДЦ и крыши над сценой. Дал поручение обследовать здание тепловизором. Подготовить дефектную ведомость, сметные расчеты. Будем обсуждать выделение финансирования с депутатами городской Думы», — написал Казаченко в Telegram. О сроках глава города умолчал. Ранее URA.RU сообщало, что драматический театр в Березниках отменил показ шести постановок в январе из-за холода в здании. Театр базируется в здании КДЦ, в будущем его планируют разместить в помещении бывшего кинотеатра «Авангард» 1932 года постройки. Но его реконструкция займет еще не один год.