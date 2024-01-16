В Перми в ЖК «Альпийская горка» прорвало трубу и затопило дороги

В Перми из-за прорыва трубы затопило дорогу
новость из сюжетаКоммунальные аварии в России
Местные жители сообщают, что из-за аварии в квартирах не было воды четыре дня. После пуска холодной воды произошел новый прорыв.
«Сначала было отключение для устранения аварии, потом воду дали на несколько часов, дождались холодной и прорвало трубу в другом месте, в 10 метрах от первого», — пишут местные жители.
Новый прорыв случился возле дома по адресу Чернышевского, 1Г. Вода сильным потоком разлилась уже на сотни метров.
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