16 января 2024

В Перми в ЖК «Альпийская горка» прорвало трубу и затопило дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
В Перми из-за прорыва трубы затопило дорогу Фото:
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Коммунальные аварии в России

Местные жители сообщают, что из-за аварии в квартирах не было воды четыре дня. После пуска холодной воды произошел новый прорыв.

«Сначала было отключение для устранения аварии, потом воду дали на несколько часов, дождались холодной и прорвало трубу в другом месте, в 10 метрах от первого», — пишут местные жители.

Новый прорыв случился возле дома по адресу Чернышевского, 1Г. Вода сильным потоком разлилась уже на сотни метров.

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Местные жители сообщают, что из-за аварии в квартирах не было воды четыре дня. После пуска холодной воды произошел новый прорыв. «Сначала было отключение для устранения аварии, потом воду дали на несколько часов, дождались холодной и прорвало трубу в другом месте, в 10 метрах от первого», — пишут местные жители. Новый прорыв случился возле дома по адресу Чернышевского, 1Г. Вода сильным потоком разлилась уже на сотни метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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