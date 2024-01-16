16 января 2024

В ХМАО мужчина потерял почти миллион рублей после знакомства с испанкой

В ХМАО мужчина пытался заработать на инвестициях и потерял почти миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина потерял почти миллион, пытаясь заработать на инвестициях Фото:

В полицию Нижневартовска обратился с 48-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам, что познакомился с девушкой из Испании, а она свела его со своим родственником-трейдером. Пытаясь заработать на инвестициях югорчанин потерял почти миллион рублей, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО на своем сайте.

«В одном из мессенджеров с ним связался неизвестный мужчина, который посоветовал инвестировать денежные средства, обещая обучить зарабатыванию на курсе валют. Собеседник был очень убедителен в ходе рассказа про заработок на бирже, и мужчина решил рискнуть. Выполняя все инструкции лжеаналитика, он перевел 950 тысяч рублей, почти половина из которых кредитные средства», — сообщает пресс-служба полиции.

Затем «трейдер» перестал выходить на связь и югорчанин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сейчас полиция устанавливает злоумышленников.

Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО назвали города, где жители чаще попадаются на уловки мошенников. Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск лидируют по киберпреступлениям в регионе.

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В полицию Нижневартовска обратился с 48-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам, что познакомился с девушкой из Испании, а она свела его со своим родственником-трейдером. Пытаясь заработать на инвестициях югорчанин потерял почти миллион рублей, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО на своем сайте. «В одном из мессенджеров с ним связался неизвестный мужчина, который посоветовал инвестировать денежные средства, обещая обучить зарабатыванию на курсе валют. Собеседник был очень убедителен в ходе рассказа про заработок на бирже, и мужчина решил рискнуть. Выполняя все инструкции лжеаналитика, он перевел 950 тысяч рублей, почти половина из которых кредитные средства», — сообщает пресс-служба полиции. Затем «трейдер» перестал выходить на связь и югорчанин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сейчас полиция устанавливает злоумышленников. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО назвали города, где жители чаще попадаются на уловки мошенников. Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск лидируют по киберпреступлениям в регионе.
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