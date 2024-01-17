17 января 2024

Россель предсказал экономический кризис в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с представителями муниципалитетов СО. Екатеринбург, россель эдуард, портрет
Россель уверен, что повторение 90-х не за горами Фото:

Бывший свердловский губернатор, президент Международного Демидовского Фонда Эдуард Россель считает, что в ближайшие годы российскую экономику ждет потрясение, которое можно будет сравнить с кризисом 1990-х годов. Это отразится и на Свердловской области. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Совсем скоро вновь наступит повторение именно этого витка истории, когда резко сократятся гособоронзаказ и многомиллиардные бюджетные трансферты. Когда вновь придется говорить не о росте, а о спасении экономики наших предприятий, обеспечении людей заработной платой и рабочими местами», — уверен Россель.

Чтобы не допустить такого исход, президент Международного Демидовского Фонда решает, как привлечь в регион инновации и разработки, которые можно внедрять на предприятиях области. Или, например, как создать туристические объекты, которые приносили бы такую же прибыль как заводы.

Таким нестандартным способом экс-глава региона решил поздравить свердловчан с 90-летием области. Юбилей свердловский истеблишмент торжественно отмечал вчера, 17 января, в Театре эстрады, куда Россель не пришел из-за простуды.

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Бывший свердловский губернатор, президент Международного Демидовского Фонда Эдуард Россель считает, что в ближайшие годы российскую экономику ждет потрясение, которое можно будет сравнить с кризисом 1990-х годов. Это отразится и на Свердловской области. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Совсем скоро вновь наступит повторение именно этого витка истории, когда резко сократятся гособоронзаказ и многомиллиардные бюджетные трансферты. Когда вновь придется говорить не о росте, а о спасении экономики наших предприятий, обеспечении людей заработной платой и рабочими местами», — уверен Россель. Чтобы не допустить такого исход, президент Международного Демидовского Фонда решает, как привлечь в регион инновации и разработки, которые можно внедрять на предприятиях области. Или, например, как создать туристические объекты, которые приносили бы такую же прибыль как заводы. Таким нестандартным способом экс-глава региона решил поздравить свердловчан с 90-летием области. Юбилей свердловский истеблишмент торжественно отмечал вчера, 17 января, в Театре эстрады, куда Россель не пришел из-за простуды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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