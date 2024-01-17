Россель предсказал экономический кризис в Свердловской области

18 января 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Россель уверен, что повторение 90-х не за горами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший свердловский губернатор, президент Международного Демидовского Фонда Эдуард Россель считает, что в ближайшие годы российскую экономику ждет потрясение, которое можно будет сравнить с кризисом 1990-х годов. Это отразится и на Свердловской области. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Совсем скоро вновь наступит повторение именно этого витка истории, когда резко сократятся гособоронзаказ и многомиллиардные бюджетные трансферты. Когда вновь придется говорить не о росте, а о спасении экономики наших предприятий, обеспечении людей заработной платой и рабочими местами», — уверен Россель. Чтобы не допустить такого исход, президент Международного Демидовского Фонда решает, как привлечь в регион инновации и разработки, которые можно внедрять на предприятиях области. Или, например, как создать туристические объекты, которые приносили бы такую же прибыль как заводы. Таким нестандартным способом экс-глава региона решил поздравить свердловчан с 90-летием области. Юбилей свердловский истеблишмент торжественно отмечал вчера, 17 января, в Театре эстрады, куда Россель не пришел из-за простуды.

Бывший свердловский губернатор, президент Международного Демидовского Фонда Эдуард Россель считает, что в ближайшие годы российскую экономику ждет потрясение, которое можно будет сравнить с кризисом 1990-х годов. Это отразится и на Свердловской области. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Совсем скоро вновь наступит повторение именно этого витка истории, когда резко сократятся гособоронзаказ и многомиллиардные бюджетные трансферты. Когда вновь придется говорить не о росте, а о спасении экономики наших предприятий, обеспечении людей заработной платой и рабочими местами», — уверен Россель. Чтобы не допустить такого исход, президент Международного Демидовского Фонда решает, как привлечь в регион инновации и разработки, которые можно внедрять на предприятиях области. Или, например, как создать туристические объекты, которые приносили бы такую же прибыль как заводы. Таким нестандартным способом экс-глава региона решил поздравить свердловчан с 90-летием области. Юбилей свердловский истеблишмент торжественно отмечал вчера, 17 января, в Театре эстрады, куда Россель не пришел из-за простуды.