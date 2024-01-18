У челябинца из-за зарядного устройства сгорели автомобиль и гараж. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, руль, кабина автомобиля, сгоревший автомобиль
Пожар произошел из-за поставленного на зарядку устройства Фото:

У жителя Челябинской области из-за короткого замыкания зарядки для автомобильного аккумулятора произошел пожар, в результате которого сгорели автомобиль и гараж. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Из-за короткого замыкания зарядки для автомобильного аккумулятора сгорел гараж и транспортное средство южноуральца. Оставленные на ночь зарядные устройства могут привести к пожару!» — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили о том, что не стоит заряжать устройства ночью, а также о необходимости отключать телефон от сети, если он уже полностью заряжен. Если не вынимать зарядку из сети, в случае короткого замыкания она может загореться.

Из-за короткого замыкания зарядки для автомобильного аккумулятора сгорел гараж и транспортное средство у жителя Челябинской области
Из-за короткого замыкания зарядки для автомобильного аккумулятора сгорел гараж и транспортное средство у жителя Челябинской области
Фото:
В ведомстве напомнили о том, что не стоит заряжать устройства ночью, а также о необходимости отключать телефон от сети в случае его полной зарядки
В ведомстве напомнили о том, что не стоит заряжать устройства ночью, а также о необходимости отключать телефон от сети в случае его полной зарядки
Фото:

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У жителя Челябинской области из-за короткого замыкания зарядки для автомобильного аккумулятора произошел пожар, в результате которого сгорели автомобиль и гараж. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Из-за короткого замыкания зарядки для автомобильного аккумулятора сгорел гараж и транспортное средство южноуральца. Оставленные на ночь зарядные устройства могут привести к пожару!» — сообщили в пресс-службе. В ведомстве напомнили о том, что не стоит заряжать устройства ночью, а также о необходимости отключать телефон от сети, если он уже полностью заряжен. Если не вынимать зарядку из сети, в случае короткого замыкания она может загореться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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