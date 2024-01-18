Пожар произошел из-за поставленного на зарядку устройства Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

У жителя Челябинской области из-за короткого замыкания зарядки для автомобильного аккумулятора произошел пожар, в результате которого сгорели автомобиль и гараж. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Из-за короткого замыкания зарядки для автомобильного аккумулятора сгорел гараж и транспортное средство южноуральца. Оставленные на ночь зарядные устройства могут привести к пожару!» — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили о том, что не стоит заряжать устройства ночью, а также о необходимости отключать телефон от сети, если он уже полностью заряжен. Если не вынимать зарядку из сети, в случае короткого замыкания она может загореться.

Из-за короткого замыкания зарядки для автомобильного аккумулятора сгорел гараж и транспортное средство у жителя Челябинской области Фото: ГУ МЧС по Челябинской области