У жителя Челябинской области из-за короткого замыкания зарядки для автомобильного аккумулятора произошел пожар, в результате которого сгорели автомобиль и гараж. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Из-за короткого замыкания зарядки для автомобильного аккумулятора сгорел гараж и транспортное средство южноуральца. Оставленные на ночь зарядные устройства могут привести к пожару!» — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили о том, что не стоит заряжать устройства ночью, а также о необходимости отключать телефон от сети, если он уже полностью заряжен. Если не вынимать зарядку из сети, в случае короткого замыкания она может загореться.
Из-за короткого замыкания зарядки для автомобильного аккумулятора сгорел гараж и транспортное средство у жителя Челябинской области
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В ведомстве напомнили о том, что не стоит заряжать устройства ночью, а также о необходимости отключать телефон от сети в случае его полной зарядки
У жителя Челябинской области из-за короткого замыкания зарядки для автомобильного аккумулятора произошел пожар, в результате которого сгорели автомобиль и гараж. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Из-за короткого замыкания зарядки для автомобильного аккумулятора сгорел гараж и транспортное средство южноуральца. Оставленные на ночь зарядные устройства могут привести к пожару!» — сообщили в пресс-службе. В ведомстве напомнили о том, что не стоит заряжать устройства ночью, а также о необходимости отключать телефон от сети, если он уже полностью заряжен. Если не вынимать зарядку из сети, в случае короткого замыкания она может загореться.