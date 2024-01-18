Лена Колесникова расчистила сугробы у входа в представительство Конгресса татар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга депутата Госдумы от Челябинской области Олега Колесникова, Лена Колесникова, лично расчистила вход в представительство Конгресса татар в Челябинске после затяжных снегопадов. Снимок она опубликовала 18 января в соцсетях.

«Многие из нас, кто после декабрьских, кто после январских снегопадов взяли в руки лопаты и расчистили кто двор, кто пятачок возле подъезда, кто часть тротуара или парковки. Кажется, все просто. Но такие простые действия — лучшее выражение отношения к месту, где мы живем», — прокомментировала Колесникова фотографию в своем telegram-канале. Снимок сделан у входа в представительство Конгресса татар Челябинской области по адресу Образцова, 10.

Депутат заксобрания региона Лена Колесникова возглавляет эту общественную организацию. Ее муж, депутат Госдумы Олег Колесников, с осени 2022 года находится в зоне СВО, успев за это время стать командиром батальона аэроразведки бригады «Гром-Каскад». Аномальные снегопады, обрушившиеся на регион в конце декабря, привели к большим проблемам с транспортом и вывозом мусора из заваленных снегом дворов Челябинска. Последствия их ликвидируют до сих пор.