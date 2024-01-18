Стало известно, когда скончался легендарный свердловский боксер

Свердловский 56-летний боксер Алексей Пряничников, который был победителем чемпионатов мира и Европы среди юниоров, скончался 15 января. Информацию подтвердили коллеги Пряничникова.
«Сегодня, 15 января, на 57-м году жизни от нас ушел Алексей Валентинович Пряничников. Выражаем соболезнования близким», — написали боксеры в группе «Ветераны бокса Москвы» в соцсети «ВКонтакте».
Пряничников — мастер спорта СССР международного класса. Он выступал за сборную Советского союза во второй половине 1980-х. Является чемпионом мира и Европы среди юниоров, победителем спартакиады народов СССР, всесоюзных и международных турниров. Он представлял спортивное общество «Локомотив» и ЦСКА. О гибели спортсмена URA.RU сообщил олимпийский чемпионов Егор Мехонцев.
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