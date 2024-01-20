В инспекции жилнадзора Пермского края опять меняется руководитель

21 января 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Действующий глава ведомства ранее работала на позиции статс-секретаря — замначальника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В правительстве Пермского края готовятся к назначению нового главы инспекции госжилнадзора (ИГЖН) региона. Об этом сообщил источник в политэлите края. Сейчас ведомством руководит Юлия Батенева. Ее предшественник Александр Евсюков покинул занимаемый пост в прошлом году. «Власти близки к назначению нового руководителя ИГЖН Прикамья. На эту позицию рассматривали несколько кандидатов, включая министра ЖКХ Александра Балахнина. По одной из версии, сейчас проходит согласование сотрудник технического надзора Пермского края Михаил Ширяев», — пояснил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье». Корреспондент URA.RU направил в ведомство редакционный запрос. Ответ ожидается. Батенева сменила Евсюкова на посту главы ИГЖН региона в конце 2023 года. Точная причина увольнения раскрыта не была. Есть предположение, что Евсюков нашел себе работу в одном из новых регионов России.

В правительстве Пермского края готовятся к назначению нового главы инспекции госжилнадзора (ИГЖН) региона. Об этом сообщил источник в политэлите края. Сейчас ведомством руководит Юлия Батенева. Ее предшественник Александр Евсюков покинул занимаемый пост в прошлом году. «Власти близки к назначению нового руководителя ИГЖН Прикамья. На эту позицию рассматривали несколько кандидатов, включая министра ЖКХ Александра Балахнина. По одной из версии, сейчас проходит согласование сотрудник технического надзора Пермского края Михаил Ширяев», — пояснил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье». Корреспондент URA.RU направил в ведомство редакционный запрос. Ответ ожидается. Батенева сменила Евсюкова на посту главы ИГЖН региона в конце 2023 года. Точная причина увольнения раскрыта не была. Есть предположение, что Евсюков нашел себе работу в одном из новых регионов России.