20 января 2024
19 января 2024

В инспекции жилнадзора Пермского края опять меняется руководитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Действующий глава ведомства ранее работала на позиции статс-секретаря — замначальника Фото:

В правительстве Пермского края готовятся к назначению нового главы инспекции госжилнадзора (ИГЖН) региона. Об этом сообщил источник в политэлите края. Сейчас ведомством руководит Юлия Батенева. Ее предшественник Александр Евсюков покинул занимаемый пост в прошлом году.

«Власти близки к назначению нового руководителя ИГЖН Прикамья. На эту позицию рассматривали несколько кандидатов, включая министра ЖКХ Александра Балахнина. По одной из версии, сейчас проходит согласование сотрудник технического надзора Пермского края Михаил Ширяев», — пояснил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье».

Корреспондент URA.RU направил в ведомство редакционный запрос. Ответ ожидается.

Батенева сменила Евсюкова на посту главы ИГЖН региона в конце 2023 года. Точная причина увольнения раскрыта не была. Есть предположение, что Евсюков нашел себе работу в одном из новых регионов России.

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В правительстве Пермского края готовятся к назначению нового главы инспекции госжилнадзора (ИГЖН) региона. Об этом сообщил источник в политэлите края. Сейчас ведомством руководит Юлия Батенева. Ее предшественник Александр Евсюков покинул занимаемый пост в прошлом году. «Власти близки к назначению нового руководителя ИГЖН Прикамья. На эту позицию рассматривали несколько кандидатов, включая министра ЖКХ Александра Балахнина. По одной из версии, сейчас проходит согласование сотрудник технического надзора Пермского края Михаил Ширяев», — пояснил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье». Корреспондент URA.RU направил в ведомство редакционный запрос. Ответ ожидается. Батенева сменила Евсюкова на посту главы ИГЖН региона в конце 2023 года. Точная причина увольнения раскрыта не была. Есть предположение, что Евсюков нашел себе работу в одном из новых регионов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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